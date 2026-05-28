پروین بولدان جزئیات دیدار با عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی را تشریح کرد
اوجالان روند صلح و حلوفصل نهایی مسائل تأکید دارد
عضو هیئت اعزامی به ایمرالی اعلام کرد که عبدالله اوجالان بر ضرورت تصویب یک "قانون چارچوب" برای رسمیت بخشیدن به روند صلح و حلوفصل نهایی مسائل تأکید دارد.
پروین بولدان، عضو هیئت ایمرالی، روز پنجشنبه ۲۸ مه ۲۰۲۶ (۷ خرداد ۱۴۰۵)، در گفتوگو با خبرگزاری ANF، جزئیات دیداری سه ساعته با عبدالله اوجالان را فاش کرد. به گفتهی بولدان، اوجالان در این دیدار به ارزیابی دقیق ساختار قانونی مورد نیاز برای پیشبرد فرایند صلح پرداخته است.
پروین بولدان اظهار داشت: "اوجالان معتقد است که باید یک قانون اساسی و بنیادین مشتمل بر ۷ تا ۸ ماده تصویب شود. این قانون به عنوان موتور محرک دموکراسی عمل خواهد کرد و زمینهی قانونی لازم را برای بازگشت اعضای پارت کارگران کوردستان (پکک) به ترکیه یا عزیمت آنها به نقاط دیگر فراهم میسازد."
بولدان با اشاره به وضعیت مساعد جسمانی اوجالان و اعتماد وی به این فرایند، افزود: "ما تلاش میکنیم ظرف یک ماه و نیم آینده و پیش از تعطیلات پارلمان، پیشنویس این قانون را آماده کرده و به رؤیت عبدالله اوجالان برسانیم، زیرا این فرایند فوریت دارد و نباید زمان را از دست داد."
گاهشمار روند نوین صلح در ترکیه
روند کنونی صلح که از اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شده، مراحل مهمی را پشت سر گذاشته است:
- ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴: طرح ابتکار عمل صلح توسط دولت باغچلی، رهبر مهـپ.
- ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴: دیدار پروین بولدان و سری سوریا اوندر با عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی.
- ۱ مارس ۲۰۲۵: اعلام آتشبس رسمی و ایجاد فضای مناسب برای گفتگو.
- ۵-۷ مه ۲۰۲۵: برگزاری کنگرهی ۱۲ پارت کارگران کوردستان (پکک) و اتخاذ تصمیم تاریخی برای انحلال سازمانی و پایان مبارزهی مسلحانه.
- ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵: انهدام و سوزاندن سلاحها توسط یک گروه ۳۰ نفره به ریاست بسێ هوزات، مشترک کنفدرالیسم جوامع کوردستان (کجک)، طی مراسمی در مقابل غار "جاسنه" در منطقهی دوکان – سلیمانیه.
عبدالله اوجالان در پیام خود تأکید کرده است که تقویت برادری میان کورد و ترک نه تنها یک مسئولیت تاریخی، بلکه ضرورتی سرنوشتساز برای تمامی خلقهاست و از همهی جریانهای سیاسی خواسته است تا با نگاهی فراتر از محاسبات حزبی، در این روند سازنده مشارکت کنند.