حلبچه میزبان بیش از ۱۰۰ هزار گردشگر در ایام عید قربان؛ رونق صنعت توریسم در اقلیم کوردستان
مدیریت کل گردشگری حلبچه از استقبال گستردهی مسافران از جاذبههای طبیعی و تاریخی این استان و اجرای پروژههای کلان راهبردی در سطح اقلیم کوردستان خبر داد.
مدیریت کل گردشگری حلبچه با انتشار بیانیهای، از پایان موفقیتآمیز طرح ویژهی ایام عید قربان خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی این نهاد، در طول روزهای عید، بیش از ۱۰۰ هزار گردشگر و بازدیدکننده از جاذبههای متنوع گردشگری در استان حلبچه دیدن کردهاند که این میزان نشاندهندهی جایگاه ویژهی این منطقه در نقشهی گردشگری اقلیم کوردستان است.
نظارت بر خدمات و حفظ محیطزیست
در بیانیهی مدیریت کل گردشگری حلبچه آمده است که تیمهای تخصصی این نهاد بهصورت شبانهروزی در مراکز تفریحی مستقر بوده و بر نحوه ارائه خدمات، کنترل قیمتها و حفظ پاکیزگی محیطزیست نظارت دقیق داشتهاند. همچنین اعلام شده است که جهت حصول اطمینان از پایبندی به دستورالعملهای بهداشتی و خدماتی، به ۸۲ مرکز گردشگری اخطارهای لازم ابلاغ شده است. خوشبختانه در این مدت هیچگونه حادثهی ناگواری در تفرجگاههای این استان گزارش نشده و فضایی آرام برای خانوادهها فراهم گردیده است.
جاذبههای منحصربهفرد حلبچه؛ از طبیعت بکر تا گردشگری تاریخی
استان حلبچه به عنوان مهد فرهنگ و طبیعت در اقلیم کوردستان، به دلیل بهرهمندی از رشتهکوههای "هورامان" و آبوهوای مطبوع، همواره مورد توجه گردشگران بوده است. منطقهی ییلاقی و آبشار مشهور "احمدآوا"، چشمههای خروشان "زلم" و تفرجگاه "گولپ" از برجستهترین مقاصد طبیعی این استان بهشمار میروند. علاوه بر پتانسیلهای طبیعی، وجود باغات انار، صنایعدستی اصیل، معماری خاص روستایی و "یادمان شهدای حلبچه" به عنوان یک مرکز مهم گردشگری تاریخی، سالانه هزاران نفر را به این منطقه میکشاند.
سرمایهگذاری ۷.۵ میلیارد دلاری در بخش گردشگری
در همین رابطه، ابراهیم عبدالمجید، سخنگوی هیئت عمومی گردشگری اقلیم کوردستان در گفتگو با رسانهها اظهار داشت که در ۵ سال گذشته، بخش گردشگری شاهد شکوفایی چشمگیری بوده است. وی تصریح کرد: "در این بازهی زمانی، ۸۰ پروژهی راهبردی با سرمایهای بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سراسر اقلیم کوردستان به مرحلهی اجرا درآمده است."
سخنگوی هیئت گردشگری همچنین تأکید کرد که ورود مستمر گردشگران تأثیر مستقیمی بر رونق بازارهای داخلی و تقویت چرخهی اقتصادی و تجاری در اقلیم کوردستان داشته است.
مقایسهی آماری با سال گذشته
نگاهی به آمارهای سال گذشته نشان میدهد که روند استقبال از جاذبههای حلبچه همچنان صعودی است. در ایام عید قربان سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ هجری شمسی)، تعداد ۱۰۲ هزار و ۸۶۲ گردشگر از این استان بازدید کرده بودند که از این میان، ۴۴ هزار و ۳۳ نفر در اقامتگاههای رسمی اسکان یافتند. مدیریت گردشگری در آن بازهی زمانی نیز ۸۶ مورد اخطار و جریمه برای واحدهای متخلف صادر کرده بود که نشان از تداوم نظارتهای دقیق حاکمیتی بر این بخش دارد.