افزایش قیمت نفت در پی تعلیق مذاکرات ایران و آمریکا

اربیل (کوردستان۲۴)- با افزایش بهای نفت در پی توقف مذاکرات ایران و آمریکا؛ بازارهای سهام تحت فشار قرار گرفتند.

بهای نفت امروز دوشنبه ۱ ژوئن، در واکنش به توقف مذاکرات میان ایران و ایالات متحده و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه جهش کرد؛ موضوعی که همزمان موجب افت شاخص‌های سهام در بازارهای جهانی شد.

پس از آنکه یک خبرگزاری ایرانی گزارش داد تهران مذاکرات غیرمستقیم با واشینگتن را که از طریق میانجی‌ها دنبال می‌شد، به حالت تعلیق درآورده است، قیمت نفت خام بیش از پنج درصد افزایش یافت.

ایران و آمریکا در پایان هفته گذشته حملاتی را علیه یکدیگر انجام دادند و تهران تأکید کرد هرگونه توافق برای پایان دادن به درگیری‌ها باید با توقف حملات اسرائیل به لبنان نیز همراه باشد.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، شکست آتش‌بس و تداوم درگیری‌ها در لبنان از مهم‌ترین دلایل تعلیق مذاکرات عنوان شده است.

پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه، تهران عملاً تردد در تنگه هرمز را محدود کرد؛ گذرگاهی راهبردی که حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند.

اگرچه از اواسط آوریل آتش‌بس تا حد زیادی برقرار بوده، اما حجم عبور و مرور نفتکش‌ها از این آبراه همچنان پایین مانده و روند مذاکرات نیز با کندی پیش رفته است.

در بازارهای مالی، در حالی که وال‌استریت آماده آغاز معاملات با روندی صعودی بود، جهش ناگهانی قیمت نفت شرایط را تغییر داد و سه شاخص اصلی بورس آمریکا در ابتدای معاملات نیویورک وارد محدوده منفی شدند.

با این حال، سهام انویدیا بیش از چهار درصد رشد کرد. این افزایش پس از معرفی یک تراشه قدرتمند جدید برای لپ‌تاپ‌های ویندوزی در نمایشگاهی در تایوان رخ داد؛ محصولی که جایگاه این شرکت را در بازار نسل جدید رایانه‌های شخصی مجهز به هوش مصنوعی تقویت می‌کند.

در حالی که پردازنده‌های گرافیکی انویدیا نقش کلیدی در توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی دارند، تراشه‌های جدید RTX Spark به‌عنوان پردازنده مرکزی طراحی شده‌اند و مدیریت عملکرد رایانه‌های شخصی را بر عهده خواهند داشت.

این رایانه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند به ‌راحتی عامل‌های هوش مصنوعی را اجرا کنند؛ ابزارهایی که قادرند بسیاری از وظایف کاربران را به ‌صورت خودکار انجام دهند.

اعلام این خبر به رشد سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی در بازارهای آسیایی نیز کمک کرد. بورس سئول با بیش از چهار درصد رشد در صدر بازارهای منطقه قرار گرفت. سهام سامسونگ الکترونیکس بیش از ۹ درصد افزایش یافت و سهام شرکت رقیب، SK hynix، نیز بیش از ۲ درصد رشد کرد.

استفن اینس، تحلیلگر مستقل بازارهای مالی، معتقد است سرمایه‌گذاران همچنان به چشم‌انداز رشد هوش مصنوعی خوش‌بین هستند.

او گفت: «هوش مصنوعی همچنان مهم‌ترین محرک روانی بازارهاست و تا زمانی که تهران و واشینگتن به جای تبادل موشک، به گفت‌وگو و تبادل پیشنهادها ادامه دهند، سرمایه‌گذاران به روند دیپلماتیک اعتماد خواهند کرد.»

اشتیاق سرمایه‌گذاران به سهام مرتبط با هوش مصنوعی، علی‌رغم تنش‌های خاورمیانه، طی هفته‌های اخیر به ثبت رکوردهای جدید در بازارهای سهام کمک کرده است. با این حال، افزایش بهای انرژی ناشی از درگیری‌ها خطر تشدید تورم و کند شدن رشد اقتصادی را همچنان به همراه دارد.

در بازار ارز، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی تغییرات محدودی را تجربه کرد.

در اروپا نیز سهام شرکت هواپیمایی ایزی‌جت بیش از هفت درصد افزایش یافت. این رشد پس از آن رخ داد که شرکت اعلام کرد پیشنهاد احتمالی خرید از سوی شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی کسل‌لیک را «فرصت‌طلبانه» می‌داند.

کسل‌لیک که ۲.۱۴ درصد از سهام ایزی‌جت را در اختیار دارد، روز جمعه اعلام کرده بود در حال بررسی ارائه پیشنهاد برای خرید این شرکت هواپیمایی است.

ایزی‌جت با انتقاد از زمان‌بندی این اقدام، تأکید کرد که پیشنهاد مذکور در شرایطی مطرح شده که سهام شرکت تحت تأثیر جنگ خاورمیانه و افزایش شدید هزینه سوخت هواپیما با فشار قابل‌توجهی مواجه بوده است.

مهم‌ترین تحولات بازارها تا ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ:

نفت برنت دریای شمال: ۴.۹ درصد افزایش، ۹۵.۶۰ دلار در هر بشکه

نفت وست تگزاس اینترمدیت: ۵.۹ درصد افزایش، ۹۲.۵۵ دلار در هر بشکه

شاخص‌های سهام:

داوجونز: ۰.۴ درصد کاهش، ۵۰,۸۵۲.۳۵ واحد

اس‌اندپی ۵۰۰: ۰.۲ درصد کاهش، ۷,۵۶۷.۳۹ واحد

نزدک: ۰.۱ درصد کاهش، ۲۶,۹۳۸.۲۹ واحد

فوتسی ۱۰۰ لندن: ۰.۷ درصد کاهش، ۱۰,۳۳۴.۳۱ واحد

کک ۴۰ پاریس: ۰.۶ درصد کاهش، ۸,۱۳۲.۱۶ واحد

دکس فرانکفورت: ۰.۴ درصد کاهش، ۲۵,۰۱۴ واحد

هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ: ۱.۱ درصد افزایش، ۲۵,۴۵۲.۴۷ واحد

نیکی ۲۲۵ توکیو: ۱.۰ درصد افزایش

کامپوزیت شانگهای: ۰.۴ درصد افزایش، ۴,۰۸۴.۴۶ واحد

بازار ارز:

یورو/دلار: کاهش از ۱.۱۶۶۳ به ۱.۱۶۲۹

پوند/دلار: کاهش از ۱.۳۴۶۴ به ۱.۳۴۳۴

دلار/ین: افزایش از ۱۵۹.۲۷ به ۱۵۹.۶۹

یورو/پوند: کاهش از ۸۶.۶۳ به ۸۶.۵۵ پنس

ای‌اف‌پی/ب.ن