ایران مذاکرات با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد
اربیل (کوردستان۲۴)- رسانههای ایرانی میگویند تهران مذاکرات از طریق میانجیها با آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است.
خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داد که آن کشور امروز دوشنبه ۱ ژوئن، تمام تبادلات با ایالات متحده از طریق میانجیها را به حالت تعلیق درآورده است، زیرا دو طرف همچنان بر سر توافقی برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه اختلاف نظر دارند.
به گزارش تسنیم: «با توجه به جنایات مداوم رژیم صهیونیستی (اسرائیل) در لبنان و با توجه به اینکه لبنان یکی از پیششرطهای آتشبس بود و این آتشبس اکنون در تمام جبههها، از جمله لبنان، نقض شده است، تیم مذاکرهکننده ایرانی گفتوگوها و تبادل متون از طریق میانجیها را به حالت تعلیق درآورده است.»
