تأکید مسرور بارزانی و مثنی السامرائی بر حل اختلافات اربیل و بغداد بر پایهی قانون اساسی
مسرور بارزانی و مثی السامرائی در اربیل باهم دیدار کردند
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و رئیس ائتلاف العزم در دیداری مشترک، بر ضرورت رعایت نظام فدرالی و صیانت از جایگاه قانونیِ اقلیم کوردستان در حل پروندههای معلق تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۱ خرداد ۱۴۰۵)، در اربیل از مثنی السامرائی، رئیس ائتلاف العزم، استقبال کرد. در این نشست، طرفین آخرین تحولات سیاسی، تغییرات جاری و پیشآمدهای فرآیند سیاسی در عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف بر اهمیت پشتیبانی از دولت فدرال بر اساس اصل خدمترسانی به تمامی شهروندان و طیفهای مختلف جامعهی عراق تأکید ورزیدند. طرفین خاطرنشان کردند که تقویت ثبات سیاسی در کشور در گروی تعامل سازنده میان تمامی جریانها است.
مسرور بارزانی و مثنی السامرائی همچنین در خصوص ضرورت حلوفصل بنبستهای موجود میان دولت فدرال و اقلیم کوردستان به توافق نظر رسیدند. آنها تأکید کردند که هرگونه راهکار برای پایان دادن به اختلافات باید در چارچوب احترام به نظام فدرالی و حفظ جایگاه قانونی و قانونی اقلیم کوردستان تدوین و اجرایی شود.