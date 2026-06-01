مسرور بارزانی و مثی‌ السامرائی در اربیل باهم دیدار کردند

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و رئیس ائتلاف العزم در دیداری مشترک، بر ضرورت رعایت نظام فدرالی و صیانت از جایگاه قانونیِ اقلیم کوردستان در حل پرونده‌های معلق تأکید کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۱ خرداد ۱۴۰۵)، در اربیل از مثنی السامرائی، رئیس ائتلاف العزم، استقبال کرد. در این نشست، طرفین آخرین تحولات سیاسی، تغییرات جاری و پیش‌آمدهای فرآیند سیاسی در عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف بر اهمیت پشتیبانی از دولت فدرال بر اساس اصل خدمت‌رسانی به تمامی شهروندان و طیف‌های مختلف جامعه‌ی عراق تأکید ورزیدند. طرفین خاطرنشان کردند که تقویت ثبات سیاسی در کشور در گروی تعامل سازنده میان تمامی جریان‌ها است.

مسرور بارزانی و مثنی السامرائی همچنین در خصوص ضرورت حل‌وفصل بن‌بست‌های موجود میان دولت فدرال و اقلیم کوردستان به توافق نظر رسیدند. آن‌ها تأکید کردند که هرگونه راهکار برای پایان دادن به اختلافات باید در چارچوب احترام به نظام فدرالی و حفظ جایگاه قانونی و قانونی اقلیم کوردستان تدوین و اجرایی شود.