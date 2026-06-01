کوردستان؛ بهشت امن و جدید سرمایهگذاران خلیج
تمایل و آمار سرمایهگذاری خارجی در اقلیم کوردستان رو به افزایش است و در این میان، سرمایهگذاران و بازرگانان کشورهای حوزه خلیج، بیشترین توجه را به این منطقه معطوف کردهاند.
"گیلان حاجی سعید"، رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی و صنایع اقلیم کوردستان، با اشاره به وجود زیرساختها و بسترهای مناسب سرمایهگذاری در کوردستان اعلام کرد: سرمایهگذاران کشورهای حوزه خلیج، به ویژه امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین، تمایل زیادی برای سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان دارند.
طی هفت سال گذشته، بیش از ۲۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان انجام شده است. سهم سرمایهگذاران خارجی از این میزان، ۵ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار بوده که بیش از ۲۳٪ از کل سرمایهگذاریهای چند سال اخیر در این منطقه را شامل میشود. بر اساس آمارها، بیشترین میزان این سرمایهگذاریها در استان اربیل متمرکز بوده است.
سرمایهگذاران چینی با اختصاص ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، در رتبه نخست سرمایهگذاری قرار دارند. پس از چین، کشورهای فرانسه، لبنان، ترکیه، مصر، امارات و سوریه به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
با این حال، طبق اظهارات "گیلان حاجی سعید"، پیشبینی میشود امارات جایگاه خود را در این جدول ارتقا دهد و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به زودی وارد این رتبهبندی شوند.
پل تجاری جدید میان کوردستان و ازبکستان
بازار پررونق، توسعه پایدار و آبادانی اقلیم کوردستان، نه تنها سرمایهگذاران خلیج، بلکه فعالان اقتصادی ازبکستان را نیز برای حضور در این منطقه ترغیب کرده است.
پس از میزبانی اقلیم کوردستان از ۶۰ تاجر و سرمایهگذار ازبکستانی در قالب دو هیات اقتصادی، اکنون بازرگانان و سرمایهگذاران کورد نیز قصد دارند در ۲۴ ماه جاری میلادی به ازبکستان سفر کنند.
رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی و صنایع اقلیم کوردستان در خصوص سفر این دو هیات ازبکستانی گفت: آنها به شدت تحت تاثیر آبادانی، پیشرفت و فرصتهای سرمایهگذاری در کوردستان قرار گرفتند. به همین منظور، تفاهمنامهای امضا کردیم که یکی از بندهای آن، تسهیل صدور ویزای ازبکستان برای بازرگانان و سرمایهگذاران کورد جهت سفر به این کشور است.
گیلان حاجی سعید، معتقد است از آنجا که محصولات ازبکستان به سمت بازارهای اروپایی صادر میشود، این کشور شریک مناسبی برای مبادلات تجاری اقلیم کوردستان خواهد بود.
قانون سرمایهگذاری؛ برگ برنده کوردستان در جذب سرمایههای خارجی
قانون سرمایهگذاری اقلیم کوردستان (قانون شماره ۴ سال ۲۰۰۶) یکی از محرکهای اصلی ورود سرمایهگذاران خارجی به این منطقه است؛ قانونی که به عنوان یکی از کارآمدترین و جذابترین قوانین سرمایهگذاری در سطح منطقه، به ویژه برای اتباع خارجی، شناخته میشود و تسهیلات و تضمینهای محکمی را ارائه میدهد.
امتیازات کلیدی این قانون برای سرمایهگذاران خارجی:
مالکیت ۱۰۰ درصدی: سرمایهگذار خارجی حق مالکیت تام بر سرمایه و پروژه خود را دارد و نیازی به داشتن شریک بومی (محلی) ندارد. همچنین از نظر حقوق و تکالیف، کاملاً برابر با سرمایهگذار داخلی محسوب میشود.
معافیتهای مالیاتی: پروژههای مصوب به مدت ۱۰ سال از تاریخ آغاز بهکار، از پرداخت تمامی مالیاتها معاف هستند.
معافیتهای گمرکی: تمامی ماشینآلات و تجهیزات وارداتی پروژه از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند، به شرطی که ظرف ۳ سال پس از اخذ مجوز وارد شوند. همچنین مواد اولیه وارداتی نیز به مدت ۵ سال مشمول این معافیت میشوند.
انتقال آزادانه ارز: سرمایهگذار خارجی حق کامل دارد سود و سرمایه خود را بدون هیچ مانعی به ارز خارجی از کشور خارج کند. انتقال قانونی حقوق و مزایای کارکنان خارجی نیز مجاز است.
تسهیلات زمین: دولت یا سازمان سرمایهگذاری، زمین مورد نیاز پروژه را به صورت اجاره بلندمدت یا حق انتفاع، با قیمتهای حمایتی و تشویقی تأمین میکند.
حق خرید ملک: در پروژههای مسکونی، سرمایهگذار خارجی حق خرید زمین و ملک را دارد که این یک امتیاز کمنظیر برای خارجیها در سطح منطقه است.
تضمین ضد مصادره: پروژههای سرمایهگذاری به هیچ وجه مصادره یا ملی نمیشوند، مگر در موارد منافع عمومی که آن هم تنها از طریق حکم دادگاه و به شرط پرداخت فوری و عادلانه خسارت به سرمایهگذار امکانپذیر است.
جذب نیروی کار متخصص: پروژهها حق استخدام کارشناسان و کارکنان خارجی را دارند، هرچند قانون بر اولویت استفاده از نیروی کار بومی تاکید میکند.