4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا، می‌گوید که یک موج حملات پهپادی ایران به نیروهای خود در کویت را خنثی کرده است.

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام)، امروز چهارشنبه ۳ ژوئن، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که «امشب موج دیگری از پهپادهای ایرانی که قصد حمله به نیروهای آمریکایی در کویت را داشتند، قبل از اصابت به اهداف رهگیری شدند.»

سنتکام تأکید کرد: «پدافند هوایی فرماندهی مرکزی ایالات متحده با موفقیت چندین پهپاد را سرنگون کرد و اطمینان حاصل کرد که هیچ پرسنل یا دارایی آمریکایی آسیبی ندیده است.»

سنتکام همچنین خبر حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران ایران به مقر ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین و یک پایگاه هوایی ایالات متحده در منطقه را نادرست دانست و تأکید کرد که «تمام حملات ایران به نیروهای آمریکایی شکست خورد. نیروهای آمریکایی هوشیار و آماده دفاع در برابر تجاوز بی‌دلیل ایران هستند.»

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از تداوم گفت‌وگو با ایران برای حل اختلافات بین دو کشور خبر داده است.

ب.ن