امارات پس از حملات به کویت و بحرین خواستار موضع متحد کشورهای حوزه خلیج شد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- یک مقام ارشد اماراتی امروز چهارشنبه ۶ ژوئن، پس از حملات مجدد به کویت و بحرین که ایران را مسئول آن دانسته‌اند، خواستار موضع متحد کشورهای حوزه خلیج شد.

انور قرقاش، مشاور رئیس امارات، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به تجاوز مکرر ایران به کشورهای برادر کویت و بحرین، اتخاذ موضعی قاطع، متحد و منسجم از سوی کشورهای حوزه خلیج ضروری است. هیچ کشور حوزه خلیج نباید تنها با این حملات روبرو شود، زیرا امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج به هم پیوسته، منافع آنها مشترک و سرنوشت آنها یکسان است.»

وی افزود: «این تجاوز فقط یک کشور را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه همه ما را هدف قرار می‌دهد.»

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام)، امروز چهارشنبه ۳ ژوئن، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که «امشب موج دیگری از پهپادهای ایرانی که قصد حمله به نیروهای آمریکایی در کویت را داشتند، قبل از اصابت به اهداف رهگیری شدند.»

سنتکام همچنین خبر حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران ایران به مقر ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین و یک پایگاه هوایی ایالات متحده در منطقه را نادرست دانست و تأکید کرد که «تمام حملات ایران به نیروهای آمریکایی شکست خورد.»

ب.ن