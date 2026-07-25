17 دقیقه پیش

دولت عراق به بازداشت متهمان پرونده‌های فساد ادامه می‌دهد، اما از نظر شهروندان، اقدامات پس از بازداشت شفاف نیست و پرسش‌ها درباره آینده این پرونده‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده است.

شهروندان درباره کارزار ضد فساد نخست‌وزیر دو دیدگاه متفاوت دارند؛ بخشی آن را گامی مهم برای جلوگیری از فساد می‌دانند و بخشی دیگر منتظر نتایج عملی آن هستند.

یک استاد دانشگاه، موفقیت این مبارزه را به استقلال دادگاه‌ها و شفافیت گره زده است.

سیوه‌س فاروق، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با کوردستان ۲۴ گفت: ما خواهان دادگاهی با انگیزه‌های سیاسی نیستیم، بلکه خواستار استقلال قانونی دادگاه‌ها هستیم تا قاضی بتواند بدون هیچ‌گونه مداخله سیاسی تصمیم‌گیری کند.

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق در نخستین روزهای به قدرت رسیدن، "کارزار سپیده‌دم" را آغاز کرد. به دستور او، نیروهای امنیتی در بامدادی زود وارد منطقه سبز شدند و چندین مسئول را به اتهام فساد بازداشت کردند.

اگرچه تا کنون آمار دقیق و کاملی منتشر نشده، اما ۱۵ نماینده پارلمان بازداشت شده‌اند و صدها میلیارد دینار نیز توقیف شده است.

در حال حاضر، پارلمان عراق این روند را زیر نظر دارد، اما هنوز دید روشنی از جزئیات کامل این فرآیند ندارد.

فراس ملمساوی، عضو مجلس نمایندگان عراق به کوردستان ۲۴ گفت: تمامی جریان‌های سیاسی از این اقدام حمایت کردند، اما یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که نتایج کارزار برای مردم شفاف باشد؛ چرا که تا کنون هیچ نتیجه روشنی اعلام نشده است.

نخست‌وزیر عراق همچنین یک حساب بانکی برای جمع‌آوری اموال بازگردانده‌شده افتتاح کرده است، اما تا این لحظه هیچ‌کس نمی‌داند چه میزان پول به این حساب واریز شده و چه مقدار به خزانه دولت بازگشته است.