امیدواری اقلیم کوردستان به تعهد دولت جدید عراق به قانون اساسی

2 ساعت پیش

برای حل‌وفصل مشکلات میان اربیل و بغداد، حکومت اقلیم کوردستان چشم به دولت جدید عراق دوخته تا حقوق اقلیم را تضمین کرده و به قانون، قانون اساسی و توافقات دوجانبه پایبند باشد. در همین حال، یک نماینده پارلمان ابراز خوش‌بینی کرده است که علی زیدی اشتباهات نخست‌وزیران پیشین را تکرار نخواهد کرد.

رؤسای چهارگانه عراق برای نخستین‌بار زیر یک سقف و در میان مردم حضور یافتند. در شرایط حساس کنونی عراق که نخست‌وزیر جهت ریشه‌کنی فساد در تمامی ارکان اداری ورود کرده است، این حضور مشترک شاید نشانه‌ای از تسلط بر بحران‌ها باشد. با این حال، یک مشاور حقوقی معتقد است تا زمانی که دولت عراق حسن نیت کامل خود را برای حل مشکلات با اقلیم کوردستان نشان ندهد، بحران سیاسی در این کشور پایان نخواهد یافت.

اشواق کمال، مشاور حقوقی، در گفت‌وگو با کوردستان ۲۴ اظهار داشت: می‌بینیم که جریان‌های سیاسی درباره هر مشکلی در عراق متفق‌القول هستند، گرد هم می‌آیند و همگی برای حل آن تلاش می‌کنند؛ اما متأسفانه در قبال اقلیم کوردستان چنین رفتاری ندارند و همواره دچار اختلاف‌اند؛ به‌طوری‌که هرگاه یک طرف رضایت می‌دهد، طرف دیگر به مخالفت برمی‌خیزد.

چالش‌های میان اربیل و بغداد شامل ماده ۱۴۰، پرونده نفت، مطالبات مالی و چندین مسئله دیگر است که سال‌هاست معلق مانده‌اند. هر کابینه جدیدی که تشکیل می‌شود، وعده حل‌وفصل آن‌ها را می‌دهد و در برنامه کاری خود به آن می‌پردازد، اما در عمل جامه اجرا به خود نمی‌پوشد. با این حال، یک نماینده پارلمان می‌گوید: خوش‌بین هستیم که علی زیدی همانند نخست‌وزیران گذشته نباشد و تعامل بهتری با اقلیم کوردستان داشته باشد.

چیمن بارزانی، عضو مجلس نمایندگان عراق به کوردستان ۲۴ گفت: دولت‌های پی‌درپی در بغداد زمانی که نوبت به حقوق قانون اساسی مردم کوردستان می‌رسد، در ابتدا رویکرد خوبی دارند اما در ادامه به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند. ما تا کنون به علی زیدی خوش‌بین هستیم، به شرط آنکه او نیز مانند نخست‌وزیران پیشین رفتار نکند.

هم‌اکنون ۵۸ ماده از قانون اساسی که مرتبط با حقوق اقلیم کوردستان است مغفول مانده و اقلیم کوردستان امیدوار است دولت جدید عراق برای احقاق این حقوق، به قانون اساسی پایبند بماند.