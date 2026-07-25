اکسیوس: ترامپ دستور توقف حملات جدید به ایران را صادر کرد

2 ساعت پیش

وبگاه "اکسیوس" به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ارتش این کشور دستور داده است هیچ حمله جدیدی علیه ایران انجام ندهد. این تصمیم پس از آن اتخاذ می‌شود که ایالات متحده طی ۱۳ روز گذشته، به طور روزانه و مداوم اهدافی را در ایران مورد حملات خود قرار داده بود.

بر اساس گزارش اکسیوس (شنبه، ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶)، این اقدام ترامپ نشان‌دهنده تمایل وی برای دادن فرصت بیشتر به تلاش‌های دیپلماتیک و همچنین جمع‌بندی این موضوع است که دامنه فعلی حملات کارایی خود را از دست داده، مگر آنکه آمریکا به انجام عملیات‌های نظامی گسترده و بزرگ روی آورد.

منابع مذکور اشاره کردند با وجود اینکه ارتش آمریکا در حال آماده‌سازی طرح‌هایی برای بازگشت به نبرد بزرگ است، اما ترامپ هنوز چنین دستوری صادر نکرده است. با این حال، ارتش این توانایی را دارد که در صورت دریافت دستور، ظرف مدت بسیار کوتاهی برای هرگونه حمله جدید آماده شود.

ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت گزینه ادامه حملات یا حتی گسترش آن‌ها تا سطح "نابود کردن هر آنچه ایران دارد" روی میز است، اما تأکید کرد که "استراتژی هوشمندانه‌تر"، دست‌یابی به یک توافق است. ترامپ هم‌زمان افزود: در حال حاضر با ایرانی‌ها در حال گفتگو هستیم و فکر می‌کنم روز به روز جدی‌تر می‌شوند. ما برای هر سناریویی آمادگی داریم، اما اکنون در حال مذاکره هستیم.

این تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف حملات، تنها چند ساعت پس از ورود یک هیئت عمانی به تهران جهت رایزنی درباره توافقی جدید برای بازگشایی تنگه هرمز اتخاذ شده است.

منابع می‌گویند پیشرفت‌های خوبی در گفتگوها حاصل شده و احتمال دارد در پایان این هفته توافقی میان عمان و ایران به امضا برسد؛ توافقی که متعاقباً ترامپ باید درباره تأیید آن تصمیم‌گیری کند.