محکومیت گستردهی حملات ایران و گروههای نیابتی از سوی هفت کشور عربی
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و پادشاهی اردن ضمن حمایت از طرح خلع سلاح گروههای شبهنظامی در عراق، بر حق مشروع خود برای دفاع در برابر حملات ایران تأکید کردند.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و پادشاهی اردن (موسوم به گروه هفت کشور) در بیانیهای مشترک، تداوم حملات ایران و گروههای نیابتی آن به خاک و زیرساختهای غیرنظامی خود را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه تأکید شده است که این "تجاوزات مجرمانه" از فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) و ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) تاکنون بهطور مستمر ادامه داشته است.
این هفت کشور از تصمیم نخستوزیر عراق مبنی بر "تحویل سلاح توسط گروههای مسلح" استقبال کردند. طبق برنامهی اعلام شده، این روند باید تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) به طور کامل اجرایی شود. کشورهای حوزه خلیج و اردن حمایت قاطع خود را از اقدامات "قاطعانه و مؤثر" دولت عراق برای جلوگیری از تداوم حملات گروههای شبهنظامی "وفادار به ایران" که از خاک عراق اقدام به عملیات خصمانه علیه کشورهای منطقه میکنند، ابراز داشتند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که علیرغم امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحدهی آمریکا و ایران در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵)، حملات ایران به کشورهای بحرین، کویت و اردن نه تنها متوقف نشده، بلکه گسترش یافته است. این حملات ایستگاههای انرژی، تأسیسات آب، بنادر و فرودگاهها را هدف قرار دادهاند که از سوی این کشورها به عنوان "نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد" توصیف شده است.
این هفت کشور با استناد به مادهی ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، بر "حق مشروع خود برای دفاع از خود" جهت حفاظت از حاکمیت ارضی و امنیت شهروندانشان تأکید کردند. آنها همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستند:
۱. قطعنامهای فوری برای توقف آنی حملات ایران صادر کند.
۲. حق دفاع مشروع این کشورها را به رسمیت بشناسد.
۳. در صورت عدم توقف حملات، تدابیر قانونی سختگیرانهتری اتخاذ نماید.
در پایان، این کشورها بر اهمیت حفظ امنیت دریانوردی در تنگهی هرمز و بابالمندب تأکید کرده و همبستگی کامل خود را با پادشاهی عربستان سعودی در راستای صیانت از حاکمیتش اعلام کردند. همچنین از تلاشهای دیپلماتیک عربستان سعودی و سلطنت عمان برای یافتن راهکار سیاسی جامع جهت حل بحران یمن ستایش شد.