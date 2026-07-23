قرارداد ۲.۸ میلیارد یورویی یونان با اسرائیل برای خرید سامانهی پدافندی "سپر آشیل"
دولت یونان در راستای تقویت بنیهی دفاعی و نوسازی ناوگان نظامی خود، قرارداد کلان خرید سامانههای پیشرفتهی ضد موشکی و پهپادی را از اسرائیل تصویب کرد.
دولت یونان طرح خرید سامانهی دفاعی پیشرفتهی "سپر آشیل" (Achilles Shield) از اسرائیل را به ارزش ۲.۸ میلیارد یورو به تصویب رساند. این سامانه که از تکنولوژیهای روز جهان بهره میبرد، توانایی مقابله و رهگیری انواع موشکها، پهپادها و هواپیماهای جنگنده را دارا است.
در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲ مرداد ۱۴۰۵)، دولت یونان اعلام کرد که این قرارداد بخشی از یک برنامهی جامع هزینهکرد دفاعی به ارزش ۴.۲ میلیارد یورو است. بر اساس اسناد وزارت دفاع یونان، این طرح علاوه بر سامانهی پدافندی، شامل خرید تجهیزات نظامی دیگری از جمله هواپیماهای ترابری "سی-۳۹۰ میلنیوم"، پهپادهای نوع هرون، موشکهای ویژهی بالگردهای آپاچی و سامانههای سونار برای کشتیهای جنگی میشود.
یک منبع در وزارت دفاع یونان اعلام کرد که تصمیم خرید این سامانه در نشست شورای امور خارجی و دفاعی به ریاست کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان اتخاذ شده است. همچنین مقرر شده است که پیمانکاران داخلی یونان در بخش دفاعی، با سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیون یورویی در پروژهی ساخت این سپر دفاعی مشارکت کنند.
یونان که بهطور سنتی بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش نظامی اختصاص میدهد، در تلاش است تا جایگاه خود را در شرق دریای مدیترانه و در مجاورت مناطق درگیری در خاورمیانه تقویت کند؛ این اقدام بهویژه با توجه به تنشهای تاریخی این کشور با ترکیه، اهمیتی راهبردی دارد.
تحت نظارت دولت کیریاکوس میتسوتاکیس، یونان سرمایهگذاریهای کلانی برای نوسازی ارتش خود انجام داده است که از آن جمله میتوان به خرید جنگندههای "رافال" و کشتیهای "بلارا" از فرانسه و همچنین امضای توافقنامهی خرید ۲۰ فروند جنگندهی "اف-۳۵" از آمریکا اشاره کرد. نخستوزیر یونان خاطرنشان کرد که این کشور طی ۱۲ سال آینده ۲۵ میلیارد یورو در بخش دفاعی هزینه خواهد کرد که این روند، بزرگترین فرآیند سازماندهی مجدد ارتش در تاریخ نوین این کشور محسوب میشود.