جهش قیمت نفت در پی تشدید تنش میان آمریکا و ایران

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اربیل (کوردستان۲۴)- قیمت جهانی نفت امروز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه، در پی تشدید تنش‌های میان آمریکا و ایران و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی در خاورمیانه، روند صعودی خود را حفظ کرد؛ موضوعی که همزمان بر نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی افزوده است.

بهای نفت برنت پس از رشد بیش از سه درصدی در معاملات روز چهارشنبه، برای نخستین بار در نزدیک به شش هفته از مرز ۹۵ دلار در هر بشکه عبور کرد. در معاملات امروز پنجشنبه نیز نفت برنت با ۱.۹ درصد افزایش به ۹۵.۸۳ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با رشد ۱.۵ درصدی، ۸۸.۱۴ دلار معامله شد.

افزایش قیمت نفت در پی تشدید رویارویی میان واشینگتن و تهران رخ داده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده در صورت هرگونه حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، زیرساخت‌های غیرنظامی ایران از جمله پل‌ها و نیروگاه‌ها را هدف قرار خواهد داد.

در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد تهران به هرگونه حمله به زیرساخت‌های خود پاسخی مشابه خواهد داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دکترین دفاعی ما روشن است؛ چشم در برابر چشم.»

همزمان، حوثی‌های یمن مدعی شدند دو نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف حمله قرار داده‌اند؛ رخدادی می‌تواند جبهه تازه‌ای در درگیری‌های منطقه‌ای ایجاد کرده و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در یکی دیگر از مسیرهای حیاتی انتقال نفت را افزایش دهد.

این تحولات پس از آن رخ داد که حوثی‌ها تهدید به محاصره بنادر عربستان در دریای سرخ کردند؛ اقدامی که در صورت تحقق، فشار بر مسیرهای اصلی صادرات انرژی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

اختلاف میان آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز، که به طور معمول حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، توافق اولیه دو کشور را برای کاهش تنش از میان برده و بر نگرانی بازارهای انرژی افزوده است.

تحلیلگران معتقدند ادامه رشد قیمت نفت می‌تواند روند کاهش تورم را با چالش مواجه کرده و احتمال افزایش دوباره نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا را تقویت کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، بازارهای پول در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو را حدود ۳۰ درصد برآورد می‌کنند.

در کنار بازار نفت، بازارهای سهام آسیا نیز تحت تأثیر رشد سهام شرکت‌های فناوری قرار گرفتند. امید به ادامه سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی موجب رشد شاخص‌های بورس در سئول، توکیو، هنگ‌کنگ، سیدنی، تایپه، مانیل و جاکارتا شد.

با این حال، سرمایه‌گذاران همچنان نگران هستند که تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و افزایش بهای انرژی، چشم‌انداز تورم و سیاست‌های پولی اقتصادهای بزرگ را با ابهام بیشتری روبه‌رو کند.

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