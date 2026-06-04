پیوند امنیت اقلیم به امنیت جهانی؛ ابعاد سفر هیئت پیشمرگه به ایتالیا

3 ساعت پیش

یک هیئت رسمی از وزارت پیشمرگه، بنا به دعوت رسمی و در سفری سه روزه، وارد ایتالیا شده است. ریزان حمه‌صالح، نماینده دولت اقلیم کوردستان در ایتالیا، ابعاد بین‌المللی و استراتژیک این سفر نظامی را تشریح کرد؛ سفری که معادلات امنیتی منطقه را به امنیت جهانی پیوند می‌زند.

به گفته "ریزان حمه‌صالح" نماینده دولت اقلیم کوردستان در ایتالیا، هیئت وزارت پیشمرگه در فرودگاه مورد استقبال معاون ژنرال عملیات‌های مشترک ایتالیا قرار گرفته و در روز نخست این سفر، نشستی فشرده و گسترده با سرهنگ "لوچیانو پورتولانو"، رئیس جدید ستاد کل ارتش ایتالیا برگزار کرده است.

نماینده دولت اقلیم کوردستان در گفتگو با موسسە رسانەای کوردستان۲۴، اعلام کرد: یکی از محورهای اصلی گفتگوها، بررسی پروتکل نظامی ویژه‌ای بوده است که قرار است میان وزارت پیشمرگه، وزارت دفاع ایتالیا و دولت مرکزی عراق امضا شود. هدف از این پروتکل، دست‌یابی به یک توافق دائم برای همکاری و هماهنگی نظامی در منطقه است.

به گفته نماینده دولت اقلیم، مقامات ایتالیایی در این نشست‌ها تأکید کرده‌اند که کاهش بخشی از نیروهایشان در منطقه طی دوره گذشته، تنها یک اقدام موقت و به دلیل تنش‌های میان اسرائیل، آمریکا و ایران بوده است.

"ریزان حمه‌صالح"، تصریح کرد که در این دیدارهای تخصصی، ساختار اجرایی وزارت دفاع ایتالیا، ستاد مشترک ارتش، هماهنگی‌های این کشور با ائتلاف ناتو و نحوه مدیریت عملیات‌های نظامی برای هیئت پیشمرگه تبیین شده است.

نماینده دولت اقلیم کوردستان همچنین افزود که هیئت پیشمرگه از اتاق عملیات مشترک ایتالیا بازدید کرده است؛ مرکزی که مسئولیت حفظ امنیت ملی و بین‌المللی و نظارت بر نیروهای ائتلاف در کشورهای مختلف را بر عهده دارد. این هیئت همچنین با بالگردهای نظامی به منطقه فلورانس منتقل شدند تا از یکی از پایگاه‌های نظامی و استراتژیک این کشور بازدید میدانی به عمل آورند.

ریزان حمه‌صالح، در پایان خاطرنشان کرد که رئیس ستاد کل ارتش ایتالیا بر آمادگی کشورش برای ارائه هرگونه پشتیبانی نظامی تاکید و اعلام کرده است که رم می‌خواهد به عنوان یک شریک اصلی ائتلاف بین‌المللی در اقلیم کوردستان باقی بماند. وی، همچنین فاش کرد که ایتالیا در حال حاضر برنامه دارد تا به شکل گسترده‌تری به منطقه بازگردد و فعالیت‌های خود را توسعه دهد.