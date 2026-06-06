54 دقیقه پیش

سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان اعلام کرد که پاریس به عنوان یک متحد تاریخی و واقعی، به حمایت خود از ثبات اقلیم در فصل جدید تنش‌های منطقه ادامه می‌دهد. وی، هم‌زمان از درایت رهبری سیاسی کوردستان در اتخاذ سیاست بی‌طرفی در قبال جنگ ایران تمجید و تاکید کرد که تنها راه حل بحران‌ها، گفتگو و دیپلماسی است.

روز شنبه (۶ ژوئن ۲۰۲۶)، "ژان برِم" سرکنسول عمومی فرانسه در گفتگو با موسسە رسانه‌ای "کوردستان۲۴" اشاره کرد که اقلیم کوردستان به دلیل جنگ ایران با چالش‌های امنیتی مواجه شده است، اما فرانسه به عنوان یک دوست و متحد نزدیک، تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت اقلیم به کار گرفته است.

ژان برم گفت: ما شریک و متحد واقعی و تاریخی هستیم؛ همانطور که دیدید، حتی یکی از سربازان ما در این راه جان خود را فدا کرد که این خود گواهی بر تعهد ما به حفاظت از کوردستان است.

سرکنسول فرانسه ضمن ابراز احترام عمیق کشورش به فداکاری‌های نیروهای پیشمرگه، به نقش رهبران سیاسی اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت: موضع رهبری اقلیم سهم بسزایی در کاهش تنش‌ها داشته است؛ آن‌ها پیام بی‌طرفی در این جنگ را صادر کرده‌اند که گامی بسیار مهم و درست است.

وی، در خصوص پرونده هسته‌ای ایران و جنگ در منطقه، بر موضع ثابت کشورش تاکید کرد و افزود: تنش‌ها باید کاهش یابد و همه طرف‌ها به میز مذاکره بازگردند. راه حل ریشه‌ای تمامی چالش‌ها، به‌ویژه مسئله هسته‌ای ایران، باید صرفاً سیاسی و دیپلماتیک باشد.

سرکنسول فرانسه در پایان از نقش پاکستان و تمامی طرف‌هایی که به عنوان میانجی برای یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و بازگشت ثبات به منطقه تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کرد.