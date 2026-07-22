ترامپ: پاسخ به هرگونه حمله در تنگه هرمز، بمباران زیرساختهای تهران خواهد بود
رئیسجمهور ایالات متحده هشدار داد که در صورت هدف قرار گرفتن کشتیها توسط ایران، زیرساختهای حیاتی از جمله نیروگاهها و پلها در قلب تهران بمباران خواهند شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، امروز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۱ تیر ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی "تروث"، هشدار شدیدی را خطاب به مقامات تهران صادر کرد. وی در این پیام بر مقابلهی قاطع با هرگونه تهدید در مسیرهای کشتیرانی راهبردی منطقه تأکید کرد.
دونالد ترامپ در پیام خود تصریح کرد: "از این پس، هرگاه جمهوری اسلامی ایران به وسیلهی موشک، راکت، پهپاد یا هر سلاح دیگری به یک کشتی در تنگه هرمز حمله کند، ایالات متحده آمریکا یک پل یا یک نیروگاه برق را بمباران و منهدم خواهد کرد."
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین تأکید کرد که این حملات تلافیجویانه محدود به مناطق مرزی نخواهد بود و حتی شامل پلها و ایستگاههای برق در نزدیکی یا داخل شهر تهران، پایتخت ایران، نیز خواهد شد.
همزمان با این تهدیدها، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که در ساعت ۳:۱۵ بامداد امروز چهارشنبه به وقت خاورمیانه، برای یازدهمین شب متوالی، مجموعهای از حملات هوایی موفقیتآمیز را علیه چندین پایگاه نظامی در داخل خاک ایران انجام داده است. این تنشها در حالی افزایش مییابد که امنیت مسیرهای آبی در منطقهی خلیج فارس به یکی از چالشهای راهبردی میان واشینگتن و تهران تبدیل شده است.