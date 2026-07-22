1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- نیوار بختیار عادل، دانش‌آموز کورد مقطع دوازدهم دبیرستان از شهر کرکوک، با کسب نمره ۱۰۰ در امتحانات نهایی، رتبه نخست عراق را از آن خود کرد؛ موفقیتی که با پیام تبریک وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان همراه شد.

نیوار بختیار عادل، دانش‌آموز کورد اهل کرکوک، در امتحانات نهایی سال تحصیلی موفق شد با کسب نمره ۱۰۰، رتبه نخست سراسری عراق را به دست آورد.

در پی این موفقیت، آلان محمد سعید، وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی این دستاورد را به نیوار بختیار عادل تبریک گفت و برای او در ادامه مسیر تحصیلی آرزوی موفقیت کرد.

وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان همچنین از دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس آموزش به زبان کوردی در کرکوک به دلیل تلاش‌هایشان در حفظ و توسعه آموزش به زبان مادری قدردانی کرد و نقش آنان را در این موفقیت ارزشمند دانست.

آموزش رسمی به زبان کوردی در کرکوک و دیگر مناطق کوردستانی خارج از محدوده اداری اقلیم کوردستان، پس از سقوط حکومت بعث در سال ۲۰۰۳ آغاز شد. با این حال، پس از تحولات ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، خروج نیروهای پیشمرگ کوردستان از کرکوک و واگذاری کنترل این شهر به نیروهای ارتش عراق و حشدالشعبی، روند آموزش به زبان کوردی با چالش‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.

موفقیت نیوار بختیار عادل در چنین شرایطی، از سوی بسیاری به‌ عنوان دستاوردی قابل توجه برای نظام آموزش به زبان کوردی در کرکوک ارزیابی می‌شود.

ب.ن