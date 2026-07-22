نچیروان بارزانی فرمان ارتقای درجه ۷۲۹ افسر نیروهای امنیت داخلی را امضا کرد

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رئیس اقلیم کوردستان با امضای فرمانی رسمی، با ارتقای درجه ۷۲۹ تن از افسران و درجه‌داران وزارت امور داخلی که دوره‌ی قانونی خود را سپری کرده‌اند، موافقت کرد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۱ تیر ۱۴۰۵)، فرمان ارتقای درجه ۷۲۹ تن از افسران و درجه‌داران نیروهای امنیت داخلی را که در ملاک وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان شاغل هستند، امضا کرد.

ارتقای درجه بر اساس ضوابط قانونی

بر اساس بیانیه‌ی رسمی ریاست اقلیم کوردستان، صدور این فرمان با استناد به قانون ریاست اقلیم کوردستان صورت گرفته است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تمامی این نیروها دوره‌ی قانونی خدمت خود را برای دریافت درجه‌ی جدید سپری کرده و مراحل اداری و قانونی لازم در شورای وزیران اقلیم کوردستان طی شده بود.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که فرمان مذکور از امروز لازم‌الاجرا بوده و تمامی منتسبانی که مشمول این ارتقا شده‌اند، از حقوق و مزایای قانونی جدید خود بهره‌مند خواهند شد.