3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- ارتش اردن اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور امروز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه، چهار موشک شلیک‌شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کرده‌اند. به گفته ارتش، دو موشک دیگر نیز در مناطق دورافتاده و خالی از سکنه سقوط کرده‌اند و هیچ‌گونه تلفات انسانی یا خسارت مادی بر جای نگذاشته‌اند.

در بیانیه ارتش اردن آمده است که سامانه‌های دفاع هوایی در مجموع شش موشک را که از خاک ایران شلیک شده بودند، شناسایی کردند. بر اساس این بیانیه، چهار فروند از این موشک‌ها پیش از رسیدن به اهداف احتمالی رهگیری و سرنگون شدند و دو فروند دیگر در مناطق باز سقوط کردند.

این رویداد در حالی رخ داده است که دامنه تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر به دیگر کشورهای منطقه نیز کشیده شده است. همزمان با ادامه تبادل حملات میان تهران و واشینگتن، چندین کشور همسایه از رهگیری موشک‌ها و پهپادهایی خبر داده‌اند که از حریم هوایی آنها عبور کرده یا به سمت اهدافی در منطقه شلیک شده‌اند.

اردن که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در همسایگی عراق، سوریه، اسرائیل و عربستان سعودی قرار دارد، در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد از حریم هوایی این کشور برای تهدید امنیت ملی یا حمله به کشورهای دیگر استفاده شود. مقام‌های اردنی همچنین تأکید کرده‌اند که نیروهای مسلح این کشور هرگونه شیء پرنده‌ای را که امنیت و حاکمیت اردن را به خطر بیندازد، رهگیری خواهند کرد.

اعلام رهگیری موشک‌های شلیک‌شده از ایران، همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها به کشورهای دیگر منطقه صورت می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند خطر بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه و تأثیرگذاری بر امنیت مسیرهای راهبردی و کشورهای همسایه را افزایش دهد.

ب.ن