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اربیل (کوردستان۲۴)- سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا درباره «جدی نبودن» ایران در مذاکرات را بهانه‌ای برای تداوم درگیری‌ها دانست و واشینگتن را به زمینه‌سازی برای ادامه جنگ با ایران متهم کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در پیامی در کانال رسمی خود در تلگرام، از سخنان اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره روند دیپلماسی با ایران انتقاد کرد.

روبیو پیش‌تر با تأکید بر آمادگی واشینگتن برای مذاکره و دستیابی به توافق با تهران گفته بود: «مشکلی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم این است که ایران در گفت‌وگوها جدی نیست.»

زاخارووا این ادعا را «بهانه‌ای برای ادامه جنگ» توصیف کرد و مدعی شد که کشورهای غربی پیش از این نیز از چنین رویکردی استفاده کرده‌اند. به گفته او، غرب ابتدا طرف مقابل را به نداشتن آمادگی برای مذاکره یا پایبند نبودن به توافق‌ها متهم می‌کند و سپس اعتراف می‌کند که این روند در عمل زمینه‌ساز جنگ بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه برای تأیید ادعای خود به توافقات مینسک درباره جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت که کشورهای غربی ابتدا روسیه را به اجرا نکردن این توافق‌ها متهم کردند، اما بعدتر اعلام کردند که این توافقات را راه‌حلی نهایی برای پایان بحران نمی‌دانستند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش میان ایران و آمریکا همچنان رو به افزایش است. رئیس‌جمهور ایران این رویارویی را «جنگی تمام‌عیار» میان دو کشور توصیف کرده و همزمان تبادل حملات نظامی میان تهران و واشینگتن ادامه دارد.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است که عملیات نظامی علیه ایران پایان نیافته و از احتمال هدف قرار گرفتن یک تأسیسات هسته‌ای ایران در ادامه این عملیات خبر داده است.

ب.ن