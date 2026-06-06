گام جدید اقلیم کوردستان برای دستیابی به خودکفایی در بخش شیلات
وزارت کشاورزی و منابع آبی دولت اقلیم کوردستان، طرح جدیدی را برای توسعه زیرساختهای اقتصادی و افزایش تولید داخلی در بخش شیلات اعلام کرد که هدف از آن، جبران کسری بازار و کاهش وابستگی به واردات تجاری است.
بیستون نجمالدین، مدیر بخش شیلات در وزارت کشاورزی اقلیم کوردستان اعلام کرد که در چارچوب یک کمپین گسترده، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه لارو ماهی (بچەماهی) در آبهای چند سد اصلی رهاسازی شده است. وی، همچنین اشاره کرد که در روزهای آینده حدود ۷۰۰ هزار قطعه لارو دیگر برای سایر سدها و منابع آبی اقلیم تأمین خواهد شد و طی دو ماه آینده نیز ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار قطعه بچهماهی دیگر به این منابع آبی اضافه میشود.
بیستون نجمالدین، در خصوص ساماندهی بخش ماهیگیری فاش کرد که پس از سە ماه ممنوعیت، ماهیگیری از اواسط ماه ژوئن طبق دستورالعملها به روال عادی بازمیگردد. وی، همزمان هشدار تندی به صیادان داد که به راهکارهای قانونی پایبند باشند و از روشهای غیرقانونی مانند شوک الکتریکی، سموم و مواد منفجره دوری کنند تا توازن زیستمحیطی حفظ شده و از نابودی نسل ماهیها جلوگیری شود.
بر اساس دادههایی که از سوی این مقام مسئول ارائه شده است، نیاز سالانه بازار اقلیم کوردستان به ماهی ۶۵ هزار تن است؛ این در حالی است که در حال حاضر تنها ۴۰ هزار تن از این مقدار در داخل تولید میشود و کسری ۲۵ هزار تنی بازار، از طریق واردات تجاری تأمین میگردد.