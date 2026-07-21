اسماعیل بقایی: تبادلات دیپلماتیک با آمریکا از طریق میانجیگران ادامه دارد

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اربیل (کوردستان۲۴)- همزمان با ادامه حملات نظامی آمریکا علیه ایران و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، نشانه‌هایی از تداوم تلاش‌های دیپلماتیک میان تهران و واشینگتن نیز دیده می‌شود؛ هرچند دو طرف همچنان یکدیگر را به جدی نگرفتن روند مذاکرات متهم می‌کنند.

حملات جدید آمریکا امروز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه و در شرایطی انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد جنگ با ایران که به گفته مقام‌های آمریکایی تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دلار برای واشینگتن هزینه داشته، «هنوز تمام نشده است». به دنبال این حملات، پدافند هوایی تهران در چندین نقطه از پایتخت فعال شد و رسانه‌های دولتی ایران از حملات به مناطق مختلف کشور، از جمله استان بوشهر، خبر دادند.

با وجود تشدید عملیات نظامی، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تأکید کرد که واشینگتن همچنان راه‌حل دیپلماتیک را بهترین گزینه برای پایان دادن به بحران می‌داند. او در نشست وزیران امور خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مانیل گفت ایالات متحده همچنان آماده دستیابی به توافق با تهران از مسیر مذاکره است، اما مدعی شد که «مشکل این است که آنها مذاکرات را جدی نمی‌گیرند.»

در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرده است که ارتباطات و تبادلات دیپلماتیک میان تهران و واشینگتن از طریق میانجیگران همچنان ادامه دارد. این اظهارات نشان می‌دهد که با وجود افزایش درگیری‌های نظامی، کانال‌های ارتباطی غیرمستقیم میان دو کشور همچنان فعال باقی مانده است.

در همین حال، فروپاشی توافق اولیه میان دو طرف پس از درگیری بر سر تنگه هرمز، موجب گسترش دامنه جنگ در منطقه شده است. ارتش آمریکا اعلام کرده است که یازدهمین شب متوالی حملات هوایی خود علیه ایران را با هدف تضعیف توانایی این کشور برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام داده و زیرساخت‌های نظامی و لجستیکی را هدف قرار داده است.

دونالد ترامپ همچنین هشدار داده است که در صورت لزوم، ایالات متحده ممکن است مجتمع زیرزمینی موسوم به «کوه پیکاکس» در نزدیکی نطنز را نیز هدف قرار دهد؛ سایتی که به باور برخی نهادهای اطلاعاتی غربی، احتمال دارد محل احداث یک تأسیسات اعلام‌نشده غنی‌سازی اورانیوم باشد.

در واکنش، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داده است که هرگونه حمله به این تأسیسات به منزله گسترش جنگ تلقی خواهد شد و ایران به گفته این نهاد، «تمام منافع آمریکا، متحدان و حامیان آن» را هدف قرار خواهد داد.

در حالی که جنگ وارد پنجمین ماه خود شده، ترامپ با فشارهای سیاسی داخلی نیز روبه‌رو است. افزایش هزینه‌های جنگ، درخواست بودجه‌های نظامی بیشتر و نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، انتقادهایی را حتی در میان بخشی از حامیان او برانگیخته است. با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرده است که واشینگتن قصد پایان دادن به عملیات نظامی را ندارد و مدعی شده است که بازسازی خسارت‌های واردشده به ایران «۲۰ تا ۲۵ سال» زمان خواهد برد.

در مجموع، اگرچه درگیری‌های نظامی همچنان رو به گسترش است و تهدیدهای متقابل ادامه دارد، اما اظهارات مقام‌های دو کشور نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی به‌ طور کامل بسته نشده و تماس‌های غیرمستقیم از طریق میانجیگران همچنان برقرار است؛ موضوعی که می‌تواند در صورت فراهم شدن شرایط، زمینه‌ساز ازسرگیری مذاکرات مستقیم یا دستیابی به توافقی جدید باشد.

ب.ن