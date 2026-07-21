سنتکام: یازدهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسید

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اربیل (کوردستان۲۴)- فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ، در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که یازدهمین عملیات متوالی عصرگاهی خود علیه ایران را با موفقیت به پایان رسانده است.

این بیانیه در ساعت ۸:۱۵ شامگاه ۲۱ ژوئیه به وقت شرق ایالات متحده منتشر شد.

سنتکام افزود که در این عملیات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپاد و زیرساخت‌های لجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفتند.

همچنین تأکید کرد که هدف از این حملات، تضعیف بیشتر توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است.

در بیانیه آمده است ایران طی سه ماه گذشته به بیش از ۳۰ کشتی تجاری که از این آبراه بین‌المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می‌کردند، حمله کرده است و این حملات جان صدها دریانورد غیرنظامی را به خطر انداخته و آزادی دریانوردی را با چالش مواجه کرده است.

سنتکام توضیح داده با وجود آنچه «تجاوز ایران» خوانده، تنگه هرمز همچنان برای تردد کشتی‌های تجاری باز مانده است.

این نهاد همچنین اعلام کرده که از اوایل ماه مه تاکنون، نیروهایش به تسهیل عبور حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام از این مسیر کمک کرده‌اند.

ب.ن