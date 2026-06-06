تولد یک قطب گردشگری جدید در کوردستان؛ جایی که طبیعت هنوز دستنخورده است
در ارتفاع ۲۸۰۰ متری از سطح دریا و در دامنههای کوه سرسخت "کودو" واقع در مرز اداره مستقل سوران اقلیم کوردستان، یک آبگیر طبیعی-دستساز به نام "گومه هیشکه" این روزها به آهنربای جذب گردشگران و عشایر تبدیل شده است. این منطقه با طبیعت مسحورکننده و هوای مطبوعش، در دل چله تابستان، مانند بهشتی خنک و ییلاقی خودنمایی میکند.
این آبگیر که در منطقه "بالکایتی" قرار دارد، طی سه سال گذشته با همت اهالی بومی و از طریق هدایت و گسترش سرچشمههای آبی منطقه ایجاد شده است؛ مکانی که اکنون در روزهای تعطیل، پذیرای صدها گردشگر از شهرهای مختلف اقلیم کردستان است.
مسافران این منطقه میگویند طبیعت بکر و آبوهوای خنک "کودو" باعث میشود برای فرار از گرما، هر بار از شهری دیگر راهی این ارتفاعات شوند. همزمان، مسئولان گردشگری منطقه در حال ارتقای آگاهی زیستمحیطی مسافران هستند و برنامههایی برای تعبیه محلهای مخصوص جمعآوری زباله در اطراف این آبگیر دارند تا پاکیزگی این جاذبه دستنخورده حفظ شود.
علاوه بر جنبه توریستی، این آبگیر به منبع حیاتی تأمین آب برای دامهای عشایر و دامدارانی تبدیل شده است که تابستانها به ییلاقهای باصفای بالکایتی کوچ میکنند.
طبیعت در این نقطه، ترکیبی تماشایی از دو فصل را به تصویر میکشد؛ تلاقی برفهای آبنشده با سرسبزی دشت و جلوهگری گلهای وحشی کوهستانی مانند لاله واژگون، زنبق و سوسن، چشماندازی بینظیر به منطقه بخشیده است.
کوه "کودو" و مناطق اطراف آن به دلیل ارتفاع زیاد و مسیر دشوارش، هنوز اصالت خود را حفظ کرده و به عنوان یک منطقه بکر و دستنخورده باقی مانده است؛ ویژگی منحصربهفردی که آن را به پناهگاهی ایدهآل برای کسانی تبدیل کرده است که میخواهند از هیاهوی شهر و گرمای طاقتفرسای تابستان پناه بگیرند.