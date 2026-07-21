وزیر نفت عراق: به ارزش میلیاردها دلار توافقات نفتی با آمریکا امضا شد
اربیل (کوردستان۲۴)- وزیر نفت عراق اعلام کرد که بغداد در جریان سفر اخیر هیأتی به آمریکا، هفت توافق نفتی به ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد دلار با شرکتهای آمریکایی امضا کرده و هماکنون ۲۲ شرکت بینالمللی در میادین نفتی این کشور فعالیت دارند.
باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، امروز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه در گفتوگویی تلویزیونی گفت که این توافقها در جریان سفر اخیر علی فالح الزیدی به ایالات متحده به امضا رسیده است. به گفته او، قراردادهای منعقدشده با شرکتهای بزرگ آمریکایی زمینه توسعه میادین نفتی عراق را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین از دستیابی به توافقی با سوریه برای فعالسازی خط لوله انتقال نفت خبر داد و افزود که گفتوگوها برای ازسرگیری صادرات نفت عراق از طریق خط لوله جیهان ترکیه نیز ادامه دارد.
وزیر نفت عراق با اشاره به افزایش تولید نفت این کشور اظهار داشت که تولید روزانه عراق اکنون از ۴.۸ میلیون بشکه فراتر رفته است. او همچنین گفت بغداد برای افزایش سهم صادرات نفت خود، مذاکرات جدی با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را دنبال خواهد کرد.
خضیر ابراز امیدواری کرد که عراق تا سال ۲۰۳۰ به خودکفایی در تولید گاز دست یابد. به گفته او، تولید روزانه بنزین در عراق به ۳۰ میلیون لیتر رسیده و این کشور هماکنون در تولید گازوئیل و نفت سفید به خودکفایی دست یافته است.
وی در ادامه تصریح کرد که در حال حاضر ۲۲ شرکت بینالمللی در میادین مختلف نفتی عراق مشغول فعالیت هستند.
علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق روز دوشنبه در سفری به ایالات متحده با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دیدار کرد و دو طرف همچنین مجموعهای از توافقهای اقتصادی با شرکتهای آمریکایی به امضا رساندند.
ب.ن