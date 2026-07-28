اعضای فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان کرکوک در پاسخ به مطالبات مردمی و درخواست جریان‌های سیاسی، در جلسات این شورا شرکت می‌کنند

3 ساعت پیش

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان کرکوک امروز سه‌شنبه، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵)، طی یک کنفرانس خبری، تصمیم نهایی خود را مبنی بر بازگشت به جلسات این شورا و مشارکت در فعالیت‌های آن اعلام کرد.

شوخان حسیب، عضو فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان کرکوک، در این کنفرانس خبری اظهار داشت که عراق در یک مرحله‌ی گذار مهم در زمینه‌ی نظارت عمومی و راهبردیِ مبارزه با فساد قرار دارد. وی تأکید کرد که برای حمایت از این واقعیت جدید و پشتیبانی از اقدامات علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، این فراکسیون تصمیم گرفته است تا به جلسات شورای استان کرکوک بازگردد.

این فراکسیون دو دلیل اصلی را برای اتخاذ این تصمیم برشمرد؛ نخست، پاسخ به مطالبات مستمر مردم و هواداران پارت دموکرات کوردستان جهت حضور نمایندگانشان در شورا و دوم، همبستگی و مسئولیت‌پذیری سیاسی؛ به‌ویژه پس از آنکه تمامی جریان‌های سیاسی حاضر در شورا به‌صورت رسمی از رهبری پارت دموکرات کوردستان درخواست کردند تا در این مرحله‌ی حساس در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

شوخان حسیب در ادامه‌ی سخنان خود تصریح کرد که رهبری پارت دموکرات کوردستان پس از بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه، تصمیم نهایی را برای مشارکت در نشست‌ها اتخاذ کرده است. وی خاطرنشان کرد که این فراکسیون با ایفای نقش نظارتی دقیق، برای حفظ حقوق شهروندان، جلوگیری از فساد و خدمت‌رسانی به تمامی طیف‌های جامعه بدون تبعیض، به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

پس از برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق در اواخر سال ۲۰۲۳، موضوع تشکیل دولت محلی و انتخاب استاندار کرکوک منجر به بروز اختلافات گسترده میان جریان‌های سیاسی و طیف‌های مختلف این شهر شد.

در اوت ۲۰۲۴، شماری از جریان‌های سیاسی در جلسه‌ای در هتل رشید بغداد، مدیریت جدید کرکوک را بدون حضور پارت دموکرات کوردستان و بخشی از نمایندگان ترکمان و عرب تشکیل دادند. از آن زمان، فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در اعتراض به روند تشکیل این مدیریت، نشست‌های شورای استان را بایکوت کرده بود و تا امروز از شرکت در جلسات خودداری می‌کرد.