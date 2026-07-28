نقشهراه بغداد و آنکارا؛ تبدیل چالشها به فرصتهای توسعه
نخستوزیر عراق در آستانهی سفر به آنکارا، بر اهمیت پروژهی راهبردی "جادهی توسعه" و ضرورت همکاریهای امنیتی و اقتصادی بر پایهی احترام به حاکمیت ملی برای ثبات منطقه تأکید کرد.
علی زیدی، نخستوزیر عراق در یادداشتی که روز سهشنبه، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) همزمان با سفر رسمی وی به آنکارا منتشر شد، نقشهراه جدید روابط میان بغداد و آنکارا را تبیین کرد. وی در این مقاله بر ضرورت بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی دو کشور برای تبدیل چالشهای مشترک به فرصتهای توسعهی همهجانبه تأکید ورزید.
تغییر رویکرد عراق در مناسبات منطقهای
علی زیدی در بخشی از یادداشت خود آورده است: "عراقی که امروز به سوی ترکیه گام برمیدارد، با عراق سالهای گذشته متفاوت است؛ کشور ما اکنون مسیر ثبات، اصلاحات و توسعه را برگزیده و برای بنای یک اقتصاد نیرومند، دولتی کارآمد و روابط خارجی متوازن تلاش میکند تا همکاریهای منطقهای را به زیربنای شکوفایی تبدیل کند."
وی با اشاره به زیرساختهای قدرتمند و صنایع پیشرفتهی ترکیه در حوزههای انرژی و ترابری، تصریح کرد که این پتانسیلها زمینهی مناسبی را برای ایجاد یک مشارکت اقتصادی بزرگ در منطقه فراهم میآورد.
پروژهی راهبردی "جادهی توسعه"
نخستوزیر عراق در ادامهی تشریح چشمانداز اقتصادی خود، به پروژهی عظیم "جادهی توسعه" اشاره کرد و گفت: "در زمانهی بازنگری در نقشهی بازرگانی جهانی، عراق و ترکیه فرصتی تاریخی در اختیار دارند تا به حلقهی اتصال میان کشورهای حوزهی خلیج، آسیا و اروپا تبدیل شوند."
زیدی تأکید کرد که این تنها یک پروژهی عراقی نیست، بلکه پروژهای منطقهای است که منجر به احداث شهرهای جدید، مناطق صنعتی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد هزاران فرصت شغلی شده و بنادر منطقه را به بازارهای جهانی متصل میکند.
امنیت مشترک و مدیریت منابع آبی
نخستوزیر عراق در بخش دیگری از این مقاله به پروندههای حساس امنیتی و زیستمحیطی پرداخت. وی با بیان اینکه "توسعه بدون امنیت محقق نمیشود"، بر ضرورت همکاری نزدیک میان وزارت کشور عراق و وزارت کشور ترکیه بر پایهی احترام متقابل به حاکمیت ملی و مقابله با تروریسم و جرایم سازمانیافته تأکید کرد.
در خصوص بحران آب نیز، علی زیدی خواهان مدیریت مشترک این پرونده بر اساس منافع متقابل، همکاریهای علمی و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای تضمین امنیت آبی و غذایی دو کشور شد.
ثبات منطقهای در گرو همکاریهای اقتصادی
علی زیدی در پایان یادداشت خود خاطرنشان کرد که ثبات در خاورمیانه از طریق تنش و رقابت به دست نمیآید، بلکه مسیر رسیدن به آن، اجرای پروژههای مشترک و تکامل اقتصادی میان کشورهای همسایه است. وی ابراز اطمینان کرد که عراق و ترکیه میتوانند الگویی موفق از این همکاری را به منطقه ارائه دهند.
گفتنی است علی زیدی امروز در رأس یک هیئت بلندپایهی دولتی که دو عضو کورد نیز در آن حضور دارند، جهت دیدار با مقامات عالیرتبهی ترکیه و گفتگو دربارهی پروندههای راهبردی، وارد آنکارا میشود.