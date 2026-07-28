درخواست عراق از ناتو برای بازگشت مستشاران نظامی
قاسم عبودی، مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد کە "برای ارتقای توانمندیهای نظامی، خواستار بازگشت مستشاران نظامی خارجی شدهایم". وی، همچنین افشا کرد که یک شبکه مخفی اوکراینی در داخل عراق بازداشت شده که به تاسیسات دولتی حمله کردهاند.
قاسم عبودی، در یک مصاحبه تلویزیونی به تشریح چند پرونده مهم امنیتی و خارجی پرداخت که به سرنوشت نیروهای ائتلاف بینالمللی و نیروهای ناتو مربوط میشود. وی، در این گفتگو گفت: خروج نیروهای ائتلاف بخشی از توافقی است که از سال ۲۰۱۱ امضا شده است؛ روند خروج از جنوب کشور آغاز شده، اما این نیروها در حال حاضر در اقلیم کوردستان حضور دارند.
مشاور امنیت ملی عراق اشاره کرد که عراق همچنان برای آموزش، ارائه مشاوره و ارتقای توانمندیهای نیروهای امنیتی به نیروهای ناتو نیاز دارد. وی، افشا کرد که برای این منظور با مقامات ناتو تماس گرفته و خواستار بازگشت آنها شدهاند و ناتو نیز قول بازگشت داده است.
در خصوص حملات انجامشده به فرودگاه بغداد و پایگاههای امنیتی، مشاور امنیت ملی تاکید کرد که این حملات تنها پایگاههای ائتلاف را هدف قرار نداده، بلکه مناطق دیگری مانند بصره را نیز شامل شده که هیچ نیروی خارجی در آنجا حضور ندارد؛ موضوعی که نشاندهنده پیچیدگی پرونده و تلاش گروههای مخرب است.
عبودی در ادامه افزود که یک شبکه اطلاعاتی ویژه تحلیل دادهها، به مدارک روشنی درباره مداخله امنیتی اوکراین در داخل عراق دست یافته است. وی، اعلام کرد چند گروه در داخل عراق بازداشت شدهاند که اقدام به بمباران و حمله به برخی تاسیسات داخلی عراق کردهاند و در جریان بازجوییها اعتراف کردهاند که به نفع اوکراین فعالیت میکردهاند. وی، تاکید کرد این پرونده پیچیده است و پیش از متهم کردن افراد، به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.