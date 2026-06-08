واکنش تند تهران به تحریمهای جدید اروپا
غریبآبادی: این اقدامات "فریبکارانه" است
معاون وزیر امور خارجهی ایران ضمن بیارزش خواندن تحریمهای اتحادیهی اروپا در خصوص تنگهی هرمز، کشورهای اروپایی را به نقض حقوق ملت ایران و سکوت در برابر جنگ دریایی آمریکا متهم کرد.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجهی ایران، تصمیم اخیر شورای اتحادیهی اروپا مبنی بر وضع تحریم علیه برخی شخصیتهای ایرانی مرتبط با امنیت تنگهی هرمز را بهشدت محکوم کرد. وی این اقدام را "فریبکارانه" و "فاقد ارزش" توصیف کرد و اظهار داشت که این اتحادیه صلاحیت اخلاقی برای چنین اقداماتی را ندارد.
غریبآبادی در پیامی تصریح کرد که تحریمهای جدید در حالی وضع میشوند که کشورهای عضو اتحادیهی اروپا خود بزرگترین ناقضان حقوق مردم ایران هستند. وی افزود: "این اتحادیه بهصورت عمدی در برابر تحریمهای دریایی ایالات متحده علیه ایران که در حکم اقدام جنگی است، سکوت اختیار کرده است."
این مقام ارشد وزارت امور خارجهی با تبیین جایگاه قانونی ایران در آبهای منطقه اعلام کرد که ایران عضو "کنوانسیون حقوق دریاها" نیست. وی تأکید کرد که مبنای قانونی رفتار ایران در تنگهی هرمز، اصل "عبور بیضرر" است که بر پایهی قوانین بینالمللی و با هدف حفظ امنیت دریایی دولت ساحلی تدوین شده است.
غریبآبادی در پایان خاطرنشان کرد که "اقدامات قهرآمیز یکجانبه" هرگز به قانون تبدیل نمیشوند و تنها برای واضعان آن مسئولیت بینالمللی ایجاد میکنند. وی تأکید کرد که ایران بدون توجه به این فشارهای سیاسی، به راهبرد خود در صیانت از حاکمیت ملی و اعمال حقوق قانونی در تنگهی هرمز ادامه خواهد داد.