سازمان مبارزه با تروریسم کوردستان: حمله پهپادی به اربیل تلفات جانی نداشت

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان مبارزه با تروریسم کوردستان حمله پهپادی صبح امروز جمعه به اربیل را تأیید کرد و اعلام کرد که این حمله هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که بین ساعت ۹:۳۲ تا ۹:۴۵ صبح امروز جمعه ۲۴ ژوئیه، نیروهای ائتلاف بین‌المللی پنج پهپاد بمب‌گذاری‌شده را در آسمان اربیل رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس این بیانیه، پهپادها به سمت بخش غربی استان اربیل شلیک شده بودند، اما پیش از رسیدن به اهداف احتمالی رهگیری شدند و این حمله هیچ خسارت جانی بر جای نگذاشت.

ب.ن