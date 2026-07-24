سازمان مبارزه با تروریسم کوردستان: حمله پهپادی به اربیل تلفات جانی نداشت
اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان مبارزه با تروریسم کوردستان حمله پهپادی صبح امروز جمعه به اربیل را تأیید کرد و اعلام کرد که این حمله هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد که بین ساعت ۹:۳۲ تا ۹:۴۵ صبح امروز جمعه ۲۴ ژوئیه، نیروهای ائتلاف بینالمللی پنج پهپاد بمبگذاریشده را در آسمان اربیل رهگیری و منهدم کردند.
بر اساس این بیانیه، پهپادها به سمت بخش غربی استان اربیل شلیک شده بودند، اما پیش از رسیدن به اهداف احتمالی رهگیری شدند و این حمله هیچ خسارت جانی بر جای نگذاشت.
ب.ن