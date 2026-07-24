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اربیل (کوردستان۲۴)- با آغاز اوج فصل برداشت در شهر تَق‌تَق، این منطقه به یکی از مهم‌ترین مراکز عرضه محصولات کشاورزی در اقلیم کوردستان تبدیل شده است. هر روز ده‌ها کامیون حامل محصولات تازه از بازار عمده‌فروشی تَق‌تَق به شهرهای مختلف اقلیم کوردستان و استان‌های مرکزی و جنوبی عراق ارسال می‌شوند.

فصل برداشت امسال رونق قابل توجهی به فعالیت‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و تجارت محصولات تازه بخشیده و همزمان فرصت‌های شغلی فصلی برای صدها نفر از ساکنان منطقه ایجاد کرده است.

حاجی صباح عثمان، مدیر اداره کشاورزی تَق‌تَق، به کوردستان۲۴ گفت که بیشتر محصولات کشت‌شده در این منطقه و روستاهای اطراف اکنون به مرحله برداشت رسیده‌اند و روزانه حجم بالایی از محصولات وارد بازار می‌شود.

به گفته وی، لوبیا چشم‌بلبلی مهم‌ترین محصول این فصل است و روزانه حدود ۷۵ تن از این محصول وارد بازار عمده‌فروشی تَق‌تَق می‌شود. این محصولات پس از خرید، به شهرهای مختلف اقلیم کوردستان و همچنین استان‌های مرکزی و جنوبی عراق ارسال می‌شوند.

حاجی صباح عثمان افزود که شماری از کشاورزان نیز محصولات خود را به‌ صورت مستقیم بازاریابی و حمل می‌کنند و از این طریق دامنه عرضه محصولات محلی را گسترش می‌دهند.

در کنار لوبیا چشم‌بلبلی، برداشت انجیر نیز در تق‌تق آغاز شده است. انجیر این منطقه به دلیل کیفیت و طعم متمایزش از گذشته شهرت داشته و همچنان از محصولات پرتقاضا در بازار به شمار می‌رود.

مدیر اداره کشاورزی تَق‌تَق با اشاره به اینکه آغاز برداشت امسال به دلیل تغییرات آب‌وهوایی و تداوم بارندگی‌ها با تأخیر همراه بوده است، گفت انتظار می‌رود میزان تولید انجیر از اوایل ماه اوت به‌ طور قابل توجهی افزایش یابد. به گفته او، در حال حاضر روزانه حدود ۳۰۰ کیلوگرم انجیر برداشت می‌شود، اما پیش‌بینی می‌شود این میزان با پیشرفت فصل افزایش پیدا کند.

برداشت محصولات کشاورزی علاوه بر تأمین بازار، نقش مهمی در اقتصاد محلی نیز ایفا می‌کند. به گفته عثمان، در این فصل اعضای خانواده‌ها از ساعات اولیه صبح در برداشت محصولات مشارکت دارند و مردان، زنان و جوانان در کنار یکدیگر مشغول کار می‌شوند.

بر اساس آمار ارائه‌شده به کوردستان۲۴، دستمزد برداشت محصول ۳۰۰ دینار عراق به ازای هر کیلوگرم است؛ رقمی که در مجموع بیش از ۲۱ میلیون دینار عراق درآمد روزانه برای کارگران و ساکنان محلی ایجاد می‌کند و به گردش مالی اقتصاد منطقه کمک می‌کند.

تَق‌تَق که در ساحل راست رودخانه زاب کوچک، در حدود ۹۰ کیلومتری شرق اربیل و ۶۰ کیلومتری شمال کرکوک قرار دارد، با بیش از ۹۰۰ کشاورز فعال، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی اقلیم کوردستان به شمار می‌رود و نقش قابل توجهی در تأمین محصولات تازه بازارهای اقلیم و سایر مناطق عراق دارد.

ب.ن