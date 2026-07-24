سازمان ملل خواستار نجات هزاران دریانورد گرفتار در تنگه هرمز شد
اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان ملل متحد امروز جمعه ۲۴ ژوئیه، از کشورهای درگیر در تنشهای خاورمیانه خواست برای کمک به تخلیه و بازگرداندن حدود ۶ هزار دریانوردی که در تنگه هرمز گرفتار شدهاند، اقدامات فوری انجام دهند.
شابیا مانتو، سخنگوی ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که وی خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت هزاران دریانوردی شده است که در این آبراه با آنچه «بحران جدی انسانی و حقوق بشری» توصیف شده، روبهرو هستند.
سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرده است که دستکم ۶ هزار دریانورد در صدها کشتی در تنگه هرمز گرفتار ماندهاند و به دلیل شرایط امنیتی موجود، امکان تخلیه و خروج آنها فراهم نشده است.
مانتو در یک نشست خبری در ژنو گفت: «طرفهای درگیر باید فوراً برای فراهم کردن عبور امن دریانوردان گرفتار، امکان تخلیه و پیاده شدن ایمن آنها و همچنین تضمین دسترسی به نیازهای ضروری اقدام کنند.»
وی همچنین تأکید کرد که حملات علیه کشتیهای غیرنظامی «غیرقابل قبول» است و باید متوقف شود، زیرا این کشتیها و خدمه آنها تحت حفاظت قوانین بینالمللی بشردوستانه قرار دارند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولتها، مالکان کشتیها و دیگر طرفهای مرتبط خواسته است که حفاظت از دریانوردان گرفتار را تضمین کنند؛ از جمله از طریق ارائه کمکهای کنسولی، تأمین نیازهای ضروری و تسهیل روند تخلیه و بازگشت آنها به کشورهایشان.
این درخواست سازمان ملل در شرایطی مطرح شده است که تنشهای نظامی در منطقه افزایش یافته و حملات علیه کشتیها در مسیرهای مهم کشتیرانی، نگرانیها درباره امنیت تجارت دریایی و انتقال انرژی را افزایش داده است.
در همین چارچوب، گزارشها از تشدید درگیریها پس از حملات حوثیهای مورد حمایت ایران به نفتکشها در دریای سرخ و واکنش نظامی آمریکا حکایت دارد؛ تحولاتی که به افزایش نگرانیها در بازار انرژی و عبور قیمت نفت خام از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه منجر شده است.
ارتش آمریکا اعلام کرده است که تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان، همچنان برای تردد کشتیها باز است. این در حالی است که پیش از این گزارشهایی درباره افزایش خطرات امنیتی برای کشتیهای عبوری از این مسیر و درخواست پرداخت هزینه برای عبور ایمن منتشر شده بود.
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