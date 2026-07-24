هشدار سپاه پاسداران به غیرنظامیان در کشورهای میزبان نیروهای آمریکا
اربیل (کوردستان۲۴)- سپاه پاسداران ایران امروز جمعه ۲۴ ژوئیه، با انتشار بیانیهای از غیرنظامیان در کشورهای خاورمیانه که میزبان نیروهای نظامی آمریکا هستند خواست برای حفظ امنیت خود، از محل استقرار نیروهای آمریکایی فاصله بگیرند.
بر اساس بیانیهای که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، سپاه پاسداران اعلام کرد: «به عموم مردم در کشورهایی که سربازان آمریکایی در آنها مستقر هستند هشدار میدهیم که فوراً از شعاع ۵۰۰ متری مکانهای استقرار سربازان آمریکایی فاصله بگیرند تا در امان باشند.»
این هشدار در شرایطی منتشر شده است که تنشها میان تهران و واشینگتن همچنان رو به افزایش است.
در همین حال، ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که سیزدهمین شب متوالی حملات هوایی خود علیه اهداف نظامی در ایران را انجام داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد آخرین عملیات ساعت ۶:۴۵ عصر به وقت شرق آمریکا آغاز شده و هدف آن «پاسخگو کردن ایران و کاهش تهدیدهای سپاه پاسداران علیه کشتیهای تجاری» بوده است.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده از داراییهای مسدودشده ایران برای جبران خسارت واردشده به کشتیها، محمولهها و اموال مرتبط با این درگیریها استفاده خواهد کرد.
ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت که از این پس هرگونه خسارت به کشتیها، محمولهها یا داراییهای مرتبط، از محل داراییهای ایران که تحت کنترل آمریکا قرار دارد، جبران خواهد شد.
در واکنش به این اظهارات، ایران این تصمیم را محکوم کرد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» هشدار داد که استفاده از داراییهای مسدودشده یک کشور برای پرداخت ادعاهای مرتبط با حوادث آینده، میتواند «رویهای خطرناک» در نظام بینالملل ایجاد کند.
عراقچی نوشت: «توقیف داراییهای یک کشور دیگر برای پرداخت ادعاهای نامرتبط آینده، یک رویه تحریکآمیز است.»
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