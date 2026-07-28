مذاکرات گسترده در آنکارا؛ تأکید بر تعمیق روابط دوجانبه
اربیل (کوردستان۲۴)- عراق و ترکیه پس از مذاکرات مقامهای ارشد دو کشور در آنکارا، بر تقویت همکاریهای اقتصادی، امنیتی و منطقهای تأکید کردند. در این دیدار، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بر ضرورت هماهنگی بیشتر در حوزههایی مانند آب، انرژی، تجارت، سرمایهگذاری و مبارزه با تروریسم توافق کردند.
بر اساس بیانیه مشترک بغداد و آنکارا، الزیدی امروز سهشنبه ۲۸ ژوئیه، در جریان سفری رسمی به ترکیه، مذاکراتی جامع با اردوغان درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و موضوعات بینالمللی مورد علاقه دو طرف برگزار کرد.
نخستوزیر عراق در این سفر که به دعوت رسمی رئیسجمهور ترکیه انجام شد، ریاست هیئتی بلندپایه متشکل از مقامهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی را بر عهده داشت.
مقامهای دو کشور این مذاکرات را سازنده، دوستانه و مبتنی بر اعتماد متقابل و حسن همجواری توصیف کردند و بر ادامه روند تقویت روابط میان بغداد و آنکارا تأکید کردند.
سازوکارهای جدید برای توسعه روابط
در این دیدار، دو طرف ضمن ابراز رضایت از سطح کنونی روابط، بر ادامه ارتباطات منظم در چارچوب سازوکارهای دوجانبه موجود تأکید کردند.
عراق و ترکیه همچنین بر نقش شورای همکاری راهبردی سطح بالا، گروه برنامهریزی مشترک و کمیتههای دائمی مشترک در ایجاد چارچوبی نهادی برای توسعه بلندمدت روابط تأکید کردند.
بر اساس بیانیه مشترک، دو کشور توافق کردند پنجمین نشست شورای همکاری راهبردی را در بغداد برگزار کنند؛ زمان برگزاری این نشست در آینده تعیین خواهد شد.
همچنین دو طرف بر تکمیل روند تصویب توافقهای موجود، امضای توافقهای جدید در حوزههای دارای ظرفیت همکاری بیشتر و فعالتر کردن کمیتههای مشترک تأکید کردند.
همکاری امنیتی و مبارزه با تروریسم
در بخش امنیتی مذاکرات، عراق و ترکیه بر اهمیت حفظ حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه به عنوان عاملی برای تقویت ثبات منطقهای تأکید کردند.
اردوغان از حمایت دولت عراق از تلاشهای ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. دو طرف همچنین درباره اقدامات مشترک برای مقابله با گروههای مسلحی که به گفته آنان امنیت دو کشور را تهدید میکنند، گفتوگو کردند.
طرف عراقی نیز بر اهمیت هماهنگی امنیتی دوجانبه برای مقابله با تهدیدهای مرزی، با رعایت حاکمیت دو کشور همسایه، تأکید کرد.
آب، انرژی و پروژه جاده توسعه؛ محور همکاریهای اقتصادی
مذاکرات آنکارا همچنین بر تبدیل توافقهای سیاسی میان دو کشور به پروژههای عملی در حوزههای آب، انرژی، کشاورزی، تجارت، حملونقل، سرمایهگذاری، صنایع دفاعی و آموزش متمرکز بود.
دو کشور بر اهمیت تقویت ارتباطات انرژی و حملونقل از طریق پروژه «جاده توسعه» تأکید کردند؛ طرحی که بغداد و آنکارا آن را یکی از پروژههای مهم برای افزایش اتصال منطقهای و تقویت ثبات اقتصادی میدانند.
عراق و ترکیه بر اجرای سریعتر این پروژه تأکید کرده و از تمایل خود برای دستیابی به یک توافق جامع همکاری در حوزه انرژی با هدف تقویت امنیت انرژی دو کشور خبر دادند.
هماهنگی درباره تحولات منطقهای
بغداد و آنکارا در این مذاکرات از نزدیکی دیدگاههای خود درباره تحولات منطقهای ابراز رضایت کردند و بر ادامه هماهنگیها، به ویژه درباره مسئله فلسطین، تأکید کردند.
دو طرف همچنین بر حمایت از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرده و خواستار تقویت روندهای سیاسی و ایجاد حکمرانی فراگیر در این کشور به عنوان عاملی برای افزایش امنیت و ثبات منطقه شدند.
صدسالگی روابط دیپلماتیک عراق و ترکیه
در پایان مذاکرات، دو دولت توافق کردند صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان عراق و ترکیه را در سال آینده با برگزاری مجموعهای از برنامههای مشترک و سفرهای متقابل گرامی بدارند.
زمینههای سفر نخستوزیر عراق به ترکیه
پیش از آغاز مذاکرات، الزیدی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که هدف از سفر او بررسی موضوعاتی مانند سرمایهگذاری، آب، پروژه جاده توسعه، تقویت ثبات منطقهای و مسائل اقتصادی و امنیتی مشترک میان دو کشور است.
این سفر پس از نخستین دیدار رسمی الزیدی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید انجام شد.
الزیدی که پیش از ورود به عرصه نخستوزیری سابقه سیاسی نداشت، پس از ماهها بنبست سیاسی در عراق و پس از انتخابات پارلمانی، بهعنوان گزینه مورد توافق برای تشکیل دولت مطرح شد و در ماه آوریل رسماً به مقام نخستوزیری رسید.
با توافقهای جدید در حوزه انرژی، امنیت و پروژه جاده توسعه، بغداد و آنکارا اکنون در مسیر برگزاری نشست بعدی شورای همکاری راهبردی در بغداد قرار دارند؛ نشستی که انتظار میرود در آن، تعهدات مطرحشده در مذاکرات آنکارا به برنامههای اجرایی و زمانبندی مشخص تبدیل شود.
ب.ن