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اربیل (کوردستان۲۴)- بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، امروز سه‌شنبه ۲۸ ژوئیه، برای نخستین گفت‌وگوی حضوری خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از زمان آغاز جنگ با ایران، به کاخ سفید رفت. به گفته نتانیاهو، محور اصلی این دیدار اطمینان از جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است.

این دیدار که پشت درهای بسته برگزار شد، حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید. کاخ سفید این مذاکرات را «مثبت و سازنده» توصیف کرد. این نشست در شرایطی برگزار شد که دو طرف در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند اختلافات علنی خود درباره نحوه مدیریت جنگ را کاهش دهند.

نتانیاهو پس از پایان دیدار، در پیامی ویدئویی گفت: «این یکی از بهترین گفت‌وگوهایی بود که تاکنون با رئیس‌جمهور ایالات متحده داشته‌ام.» او افزود که دو طرف درباره «هدف مشترک» خود، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، گفت‌وگو کرده‌اند.

جنگ با ایران که در اواخر فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد، در هفته‌های اخیر وارد مرحله‌ای از کاهش درگیری‌ها شده است و واشینگتن اعلام کرده که قصد دارد به مسیر دیپلماسی فرصت دهد. اسرائیل نیز در دور اخیر تنش میان آمریکا و ایران که پس از فروپاشی آتش‌بس در اوایل ماه جاری از سر گرفته شد، مشارکت نداشت.

این هشتمین دیدار نتانیاهو و ترامپ از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در اوایل سال ۲۰۲۵ و نخستین ملاقات حضوری آنها از زمان آغاز جنگ با ایران بود. این دیدار همچنین در آستانه انتخابات سراسری اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برگزار شد.

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو شامگاه دوشنبه پس از ورود به واشینگتن در مراسم شام یادبود خصوصی به افتخار سناتور فقید لیندسی گراهام شرکت کرده و پس از دیدار با ترامپ نیز در مراسم یادبود دیگری به همین مناسبت حضور یافته است.

اختلافات تاکتیکی، نه راهبردی

روابط ترامپ و نتانیاهو در جریان مذاکرات مربوط به آتش‌بس با ایران در ماه آوریل با تنش‌هایی همراه بود و ترامپ در آن مقطع انتقادهای تندی از نخست‌وزیر اسرائیل مطرح کرد. با این حال، او بعداً نتانیاهو را «مردی بسیار سرسخت» توصیف کرد.

نتانیاهو نیز این اختلافات را «تاکتیکی» خواند و تأکید کرد که دو طرف در اهداف کلی جنگ همسو هستند.

انتظار می‌رفت دو رهبر در این دیدار درباره اجرای توافق مورد حمایت آمریکا میان اسرائیل و لبنان، که اجرای آن با چالش‌هایی روبه‌رو شده است، و همچنین وضعیت غزه و تلاش‌های متوقف‌شده برای آغاز روند بازسازی این منطقه نیز گفت‌وگو کنند.

در حالی که نزدیک به سه سال از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس می‌گذرد، بحران انسانی در غزه همچنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل نیز به حملات خود علیه افرادی که آنها را نیروهای شبه‌نظامی می‌خواند، ادامه می‌دهد.

تأکید بر تداوم اتحاد واشینگتن و تل‌آویو

دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، سفر نتانیاهو را سفری در «مقطعی حساس برای خاورمیانه» توصیف کرد و مدعی شد که ایران همچنان «تروریسم را به مذاکره ترجیح می‌دهد» و تنگه هرمز را مسدود کرده است.

یوناتان فریمن، کارشناس روابط بین‌الملل دانشگاه عبری اورشلیم، نیز هدف اصلی این سفر را نمایش انسجام روابط آمریکا و اسرائیل دانست.

او به خبرگزاری فرانسه گفت: «هدف اصلی این است که به جهان، ایران، لبنان و دیگران نشان داده شود که هیچ شکاف یا اختلاف عمده‌ای میان ایالات متحده و اسرائیل وجود ندارد.»

به گفته فریمن، اختلاف‌های موجود میان ترامپ و نتانیاهو بیشتر به زمان‌بندی، شدت و شیوه اجرای عملیات مربوط می‌شود و نه به اهداف راهبردی.

وی همچنین پیش‌بینی کرد که ترامپ بیش از هر چیز بر دو اولویت منطقه‌ای خود، یعنی ایران و گسترش «توافق‌نامه‌های ابراهیم»، تمرکز خواهد کرد؛ توافق‌هایی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری او با میانجیگری آمریکا به عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین و سپس مراکش انجامید.

در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند گفت‌وگوهای دو رهبر ممکن است به آینده حضور نظامی اسرائیل در لبنان، سوریه و غزه نیز اختصاص یافته باشد.

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