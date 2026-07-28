حشدالشعبی حملات آمریکا و عربستان سعودی را تشدید خطرناک تنشها توصیف کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- دو منبع در ائتلاف حشد الشعبی به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که در پی حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی به مواضع این نیروها در عراق، دستکم ۱۰ نفر از اعضایش کشته شدهاند.
این حملات در حالی انجام شده که ایالات متحده و عربستان سعودی اعلام کردهاند عملیات خود را در پاسخ به حملات صورتگرفته علیه نیروهای آمریکایی و تأسیسات نفتی عربستان و با هدف قرار دادن گروههای مورد حمایت ایران در عراق انجام دادهاند.
حشد الشعبی در بیانیهای اعلام کرد این حملات علاوه بر کشته شدن شماری از نیروهایش، به زخمی شدن تعدادی دیگر و وارد آمدن خسارات مادی به چندین ساختمان و تأسیسات نیز منجر شده است.
یکی از مقامهای حشد الشعبی به خبرگزاری فرانسه گفت که مواضع این نیروها در چندین استان عراق هدف حملات قرار گرفته است. به گفته او، شدیدترین حمله در استان نینوا رخ داده و تاکنون دستکم ۱۰ نفر از اعضای حشدالشعبی در این حمله جان خود را از دست دادهاند. وی همچنین احتمال افزایش شمار قربانیان را مطرح کرد.
این مقام افزود در استانهای دیگر نیز تعدادی زخمی گزارش شدهاند. یک مقام دیگر حشدالشعبی نیز آمار اولیه تلفات را تأیید کرد. هر دو مقام به شرط ناشناس ماندن با خبرگزاری فرانسه گفتوگو کردهاند.
حشدالشعبی یا نیروهای بسیج مردمی، ائتلافی از گروههای مسلح عراقی است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با گروه داعش تشکیل شد و بعدها به ساختار رسمی نیروهای مسلح عراق پیوست. در درون این ائتلاف، گروههای مورد حمایت ایران نیز حضور دارند، هرچند بسیاری از این گروهها به انجام عملیات مستقل شهرت دارند.
حشدالشعبی در بیانیهای که امروز چهارشنبه منتشر کرد، حملات آمریکا و عربستان سعودی را «تشدید خطرناک تنشها، نقض حاکمیت عراق و حمله به نهادهای امنیتی رسمی این کشور» توصیف کرد.
این حملات پس از آن انجام شد که عربستان سعودی اعلام کرد نیروهایش چند پهپاد را که به سمت تأسیسات نفتی در شرق این کشور در حرکت بودند رهگیری کردهاند. ریاض، گروههای مورد حمایت ایران در عراق را مسئول این حملات دانست.
در مقابل، این گروهها اتهامات عربستان را رد کرده و آن را «ساختگی» خواندند و نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه عراق هشدار دادند.
فعالترین گروههای مسلح نزدیک به ایران در عراق تحت ائتلافی با عنوان «مقاومت اسلامی در عراق» فعالیت میکنند. این ائتلاف در جریان درگیریهای منطقهای از ایران حمایت کرده و مسئولیت صدها حمله به پایگاههای نظامی آمریکا در عراق و دیگر نقاط منطقه را بر عهده گرفته است. با این حال، از زمان تشدید دوباره تنشها میان واشینگتن و تهران در اوایل ماه جاری، این ائتلاف مسئولیت هیچ حمله جدیدی را اعلام نکرده است.
عراق در سالهای اخیر همواره میان دو متحد اصلی خود، یعنی ایالات متحده و ایران، گرفتار رقابت و تنش بوده است؛ وضعیتی که دولتهای این کشور را برای حفظ توازن در روابط با دو طرف با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در همین حال، علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق که امسال با حمایت ایالات متحده روی کار آمده، در پی افزایش فشارهای واشینگتن وعده داده است روند تحویل سلاح گروههای مسلح نزدیک به ایران را پیگیری کند؛ اقدامی که با مخالفت برخی جناحهای بانفوذ روبهرو شده است. اوایل ماه جاری نیز الزیدی در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک خود به ایالات متحده و ایران سفر کرده بود.
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