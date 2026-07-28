ارتش اردن: پنج موشک شلیکشده از ایران رهگیری و منهدم شد
اربیل (کوردستان۲۴)- ارتش اردن اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور بامداد امروز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه، پنج موشک شلیکشده از ایران به سمت خاک اردن را رهگیری و منهدم کردهاند.
این اعلام همزمان با ازسرگیری درگیریها میان ایران و ایالات متحده، پس از یک وقفه کوتاه، صورت گرفته است؛ تنشهایی که طی روزهای اخیر بار دیگر در منطقه شدت گرفته است.
سخنگوی نیروهای مسلح اردن در بیانیهای اعلام کرد: «دفاع هوایی امروز صبح با پنج موشک که از ایران به سمت خاک پادشاهی اردن شلیک شده بود، مقابله کرد.» وی افزود که تمامی این موشکها پیش از رسیدن به اهداف خود رهگیری و سرنگون شدند.
ارتش اردن در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره محل رهگیری موشکها، نوع آنها یا خسارات احتمالی ناشی از این حادثه منتشر نکرد. همچنین مشخص نیست که موشکهای رهگیریشده مستقیماً خاک اردن را هدف قرار داده بودند یا این کشور در مسیر پروازی آنها قرار داشته است.
مقامهای اردنی تاکنون اطلاعات بیشتری درباره این حادثه، از جمله احتمال تلفات یا خسارات مادی، منتشر نکردهاند.
این رویداد در شرایطی رخ میدهد که با ازسرگیری درگیریها میان تهران و واشینگتن، نگرانیها درباره گسترش دامنه تنشها و تأثیر آن بر کشورهای منطقه افزایش یافته است و اردن نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مسیر برخی تحولات نظامی منطقه قرار دارد.
ب.ن