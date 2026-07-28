ریبَر احمد: همکاری اقلیم کوردستان و فرانسه در مدیریت بحران در حال گسترش است

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اربیل (کوردستان۲۴)- ریبَر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۲۸ ژوئیه، از گسترش همکاری‌های اقلیم کوردستان و فرانسه در حوزه حفاظت مدنی، مدیریت بحران و واکنش به بلایای طبیعی و انسانی خبر داد. وی همچنین با تأکید بر سیاست بی‌طرفی اقلیم کوردستان در قبال تنش‌های منطقه‌ای، خواستار اقدام مؤثرتر بغداد علیه گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت شد.

گسترش همکاری با فرانسه در مدیریت بحران

ریبَر احمد در مراسم اختتامیه مرحله نخست طرح کاهش خطر بلایا در اقلیم کوردستان گفت همکاری میان اقلیم کوردستان و فرانسه از روابط سیاسی، نظامی و بشردوستانه فراتر رفته و اکنون به یک مشارکت راهبردی در حوزه حفاظت مدنی، مدیریت بحران و امدادرسانی بشردوستانه تبدیل شده است.

وی به پروژه مشترکی اشاره کرد که در ژانویه ۲۰۲۴ با همکاری «اکسپرتیز فرانسه»، وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان و مرکز هماهنگی مشترک بحران (JCC) و با حمایت مالی اتحادیه اروپا آغاز شد. به گفته او، هدف این پروژه افزایش آمادگی اقلیم کوردستان در برابر بلایای طبیعی، بهره‌گیری از تجربه فرانسه در مدیریت بحران، ارتقای توان واکنش سریع و بهبود ارائه خدمات ضروری بوده است.

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان این طرح را موفق ارزیابی کرد و گفت نتایج آن در راستای دیدگاه مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، برای بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی و توسعه همکاری‌های جهانی به منظور تقویت نهادهای اقلیم است.

اولویت مدیریت بحران و افزایش آمادگی

ریبَر احمد، مدیریت بحران، به‌ ویژه در مواجهه با تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی را از اولویت‌های وزارت امور داخلی دانست و گفت اتاق عملیات مدیریت بحران و کمیته هماهنگی مشترک با حضور نمایندگان ۱۷ وزارتخانه، تمامی استان‌ها و نهادهای مستقل، هماهنگی واکنش‌های اضطراری را از طریق یک سازوکار واحد بر عهده دارند.

وی افزود که وزارت امور داخلی با مشارکت شهروندان، بخش خصوصی، رسانه‌ها، سازمان‌های بشردوستانه و مراکز آموزشی و با تکیه بر یک نظام پیشرفته مدیریت داوطلبان، در پی افزایش تاب‌آوری جامعه است.

به گفته ریبَر احمد، این اقدامات زمینه مشارکت اقلیم کوردستان در عملیات امدادرسانی بین‌المللی طی سال‌های اخیر را فراهم کرده و امکان ارائه کمک‌های اضطراری به آسیب‌دیدگان بلایا در ترکیه، سوریه و لبنان را مهیا ساخته است.

وی همچنین خواستار اجرای مرحله دوم این طرح برای تقویت هرچه بیشتر آمادگی اقلیم کوردستان در برابر بلایای طبیعی شد.

قدردانی از حمایت فرانسه

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، پس از پایان مراسم در جمع خبرنگاران، از حمایت‌های فرانسه از اقلیم کوردستان، به ‌ویژه در دوران جنگ با داعش، قدردانی کرد و گفت این کشور همچنان نقش مهمی در حمایت از اقلیم ایفا می‌کند.

او افزود: «ما از مواضع و حمایت فرانسه قدردانی می‌کنیم.»

تأکید بر بی‌طرفی اقلیم در تنش‌های منطقه‌ای

ریبَر احمد با اشاره به حملات پهپادی اخیر به اقلیم کوردستان، تأکید کرد که دولت اقلیم از آغاز تشدید تنش‌های منطقه‌ای سیاست بی‌طرفی را دنبال کرده است.

وی گفت: «از ابتدای تنش‌های منطقه‌ای اخیر تأکید کرده‌ایم که اقلیم کوردستان بی‌طرف است و اجازه نداده‌ایم از خاک آن برای ایجاد مشکل علیه هیچ‌یک از کشورهای همسایه استفاده شود. با این حال، متأسفانه اقلیم از جهات مختلف هدف حملات قرار گرفته است.»

او افزود این حملات به کشته شدن غیرنظامیان، نیروهای پیشمرگ و اعضای دستگاه‌های امنیتی منجر شده و خسارت‌های قابل توجهی به منازل و اموال شهروندان وارد کرده است.

وزیر کشور تأکید کرد که اقلیم کوردستان وارد درگیری‌های جاری منطقه نخواهد شد.

درخواست از بغداد برای مهار گروه‌های مسلح

ریبَر احمد، درباره همکاری با دولت فدرال عراق گفت روابط با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و نهادهای امنیتی این کشور همچنان مثبت است، اما بغداد باید اقدامات مؤثرتری برای مقابله با حملاتی که از خاک عراق منشأ می‌گیرند، انجام دهد.

وی گفت: «از آنها درخواست همکاری کرده‌ایم، اما تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.»

وزیر امور داخلی همچنین از فعالیت گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت انتقاد کرد و اظهار داشت که عملکرد این گروه‌ها به اقتصاد عراق و توافق‌های سیاسی کشور آسیب می‌زند.

او تأکید کرد: «سلاح باید صرفاً در اختیار دولت باشد و همه گروه‌های مسلح باید سلاح‌های خود را به دولت تحویل دهند.»

ب.ن