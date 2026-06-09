4 ساعت پیش

آزاد مخموری، هنرمند برجسته تجسمی کورد، ششمین نمایشگاه انفرادی خود را تحت عنوان "تابلوها سخن می‌گویند" در گالری "میدیا" در شهر اربیل افتتاح کرد. این نمایشگاه که به همت اداره‌کل فرهنگ و هنر اربیل برگزار شده، گامی در جهت عبور از مرزهای سنتی نقاشی و تلاشی برای دست‌یابی به یک زبان بصری جهانی محسوب می‌شود.

این نمایشگاه دربرگیرنده ۳۰ اثر با ابعاد و ساختارهای متفاوت است. آزاد مخموری، در گفتگو با موسسە رسانه‌ای کوردستان24، درباره ویژگی آثار خود گفت: تمامی این آثار در چارچوب هنر گرافیک خلق شده‌اند، اما از نظر محتوا و زبان تجسمی، رویکردی انتزاعی (تجريدی) دارند. این همان مسیری است که من در آن تلاش می‌کنم به دور از بازنمایی مستقیم اشیاء، احساسات، ایده‌ها و مفاهیم درونی را به مخاطب منتقل کنم.

این سبک انتزاعی، آثار مخموری را از چارچوب‌های بومی فراتر برده و به آن‌ها زبانی جهانی بخشیده است؛ به طوری که هر مخاطب با هر پیشینه فرهنگی در هر نقطه از جهان، می‌تواند بر اساس دیدگاه خود به تفسیر آن‌ها بپردازد.

آنچه در این نمایشگاه توجه منتقدان و هنرمندان را به خود جلب کرده، مواد و تکنیک‌های متفاوتی است که این هنرمند به کار گرفته است. مخموری، در خصوص توسعه تکنیکی آثارش اظهار داشت: من در این آثار از متریال‌هایی چون پلیت و کاتر استفاده کرده‌ام و از این طریق توانسته‌ام بافت و ساختار ویژه‌ای به تابلوها ببخشم. تمایز این آثار در آن است که تنها به رنگ و خط متکی نیستند، بلکه از طریق بافت و ساختار مادی اثر، تلاش می‌کنند گفتگوی جدیدی را با بیننده آغاز کنند.

این شیوه استفاده پیشرو از ابزارهای سخت در هنر تجسمی، همگام با نوآوری‌های تکنیکی است که امروزه در گالری‌های بزرگ اروپا و آمریکا به چشم می‌خورد.

مخموری، که اهل اربیل است و کارنامه‌ای پربار از نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی دارد، بر این باور است که توانسته امضای هنری خود را بر فضای تجسمی منطقه بر جای بگذارد. او می‌گوید: من در طول سال‌های گذشته موفق به خلق سبک انحصاری خود شده‌ام؛ استایلی که از تلفیق هنر گرافیک و انتزاع معاصر شکل گرفته و بازتاب‌دهنده تجربیات شخصی و جهان‌بینی من است. به همین دلیل، آثارم در نگاه اول کاملاً شناخته‌شده و متمایز هستند.

این نمایشگاه که از امروز، ۹ ژوئن ۲۰۲۶، درهای خود را به روی علاقه‌مندان گشوده است، به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. این رویداد به عنوان یک رخداد فرهنگی مهم، جلوه‌ای از پویایی فرهنگی و روح نوآورانه اقلیم کوردستان را به نمایش می‌گذارد.