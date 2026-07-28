سازمان آسایش: طی ۲۴ ساعت گذشته شش پهپاد به کویه و شارباژیر پرتاب شد
اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان آسایش اقلیم کوردستان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، شش پهپاد به مناطق کویه در استان اربیل و شارباژیر در استان سلیمانیه پرتاب شده است. این سازمان تأکید کرد که حملات هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
سازمان آسایش امروز سهشنبه ۲۸ ژوئیه با انتشار بیانیهای، جزئیات حملات پهپادی شبانهروز گذشته به استانهای اربیل و سلیمانیه را اعلام کرد.
بر اساس این بیانیه، روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه، بین ساعت ۱۲:۳۵ تا ۱۴:۰۰، پنج پهپاد به شهر کویه و مناطق اطراف آن در استان اربیل پرتاب شده است.
در ادامه بیانیه آمده است که ساعت ۵:۲۰ امروز سهشنبه نیز یک پهپاد منطقه شارباژیر در استان سلیمانیه را هدف قرار داده است.
سازمان آسایش اقلیم کوردستان در پایان تأکید کرد که این حملات تلفات جانی نداشتهاند.
ب.ن