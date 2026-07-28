«سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اقلیم کوردستان ۱۲ درصد افزایش یافته است»
اربیل (کوردستان۲۴)- گروه سرمایهگذاری دولت اقلیم کوردستان امروز سهشنبه ۲۸ ژوئیه، گزارشی با عنوان «جهش ساختاری به سوی تنوع اقتصادی پایدار» منتشر کرد که در آن، توسعه بخش کشاورزی بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی اقلیم کوردستان مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، در دوره فعالیت کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، میزان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی رشد چشمگیری داشته و سهم این بخش از کل سرمایهگذاریها از ۲ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است.
در گزارش آمده است که این رویکرد راهبردی، علاوه بر تقویت سرمایهگذاری داخلی، زمینه را برای توسعه پروژههای صادراتی در سطح بینالمللی و دستیابی به دستاوردهای جدید در حوزه کشاورزی بومی فراهم کرده است.
پیشتر نیز اداره رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرده بود که در راستای حمایت از تولید داخلی و حفاظت از محصول گندم، پروژه احداث چهار سیلوی جدید، هر یک با ظرفیت ذخیرهسازی ۴۰ هزار تن گندم، در دستور کار قرار گرفته و دولت همچنین برنامه ساخت چندین سیلوی دیگر در مناطق مختلف اقلیم را دنبال میکند.
توسعه بخش صنعت و تجارت کشاورزی نیز با ایجاد ۱۳ هزار و ۹۴۳ شرکت، یکهزار و ۳۴۱ کارخانه صنعتی، ۳۰ هزار گلخانه برای تولید محصولات کشاورزی در فصول مختلف و ۳۱۹ سردخانه نگهداری محصولات همراه بوده است.
توسعه این بخش، صادرات صدها هزار تن از محصولات کشاورزان و کارخانههای محلی به مناطق مرکزی و جنوبی عراق و همچنین برای نخستین بار، صادرات دهها هزار تن از محصولات کشاورزی به کشورهای حوزه خلیج و بازارهای جهانی را امکانپذیر کرده است.
ب.ن