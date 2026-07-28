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اربیل (کوردستان۲۴)- قیمت نفت امروز سه‌شنبه ۲۸ ژوئیه، با ادامه روند نزولی، تحت تأثیر افزایش امیدها به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و احتمال پیشرفت مسیر دیپلماسی میان آمریکا و ایران، به ‌طور محسوسی کاهش یافت.

این افت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نسبت به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌های منطقه ابراز خوش‌بینی کرد. همزمان، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد عمان و ایران در تلاش برای دستیابی به توافقی به ‌منظور ازسرگیری عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند؛ گذرگاهی که به ‌طور معمول حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.

امید به کاهش تنش‌ها و تداوم جریان صادرات انرژی، فشار بر بازار نفت را افزایش داد؛ به‌ طوری که بهای نفت خام برنت دریای شمال با ۴.۳ درصد کاهش به ۸۲.۲۱ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت نیز با افت ۳.۸ درصدی، ۷۹.۴۶ دلار در هر بشکه معامله شد.

در همین حال، بازارهای جهانی سهام نیز تحت تأثیر تحولات بخش فناوری قرار گرفتند. نگرانی‌ها درباره آینده رونق هوش مصنوعی و افزایش رقابت در صنعت نیمه‌رساناها، موجی از فروش سهام شرکت‌های فناوری را به دنبال داشت.

سوزانا استریتر، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری، گفت سرمایه‌گذاران در حال بازنگری در چشم‌انداز تقاضا برای تراشه‌ها و رقابت فزاینده در این صنعت هستند؛ موضوعی که فشار زیادی بر سهام شرکت‌های بزرگ فناوری وارد کرده است.

این نگرانی‌ها پس از انتشار گزارشی درباره آغاز تولید انبوه فناوری جدید تراشه‌سازی توسط شرکت چینی «شانگهای یولیانگشنگ» تشدید شد؛ فناوری‌ای که تاکنون عمدتاً در انحصار شرکت هلندی ASML قرار داشت.

در پی این تحولات، سهام شرکت‌های بزرگ تراشه‌سازی در آسیا با افت قابل توجهی مواجه شد. سهام SK hynix حدود ۱۴.۷ درصد و سهام سامسونگ بیش از ۱۳ درصد کاهش یافت. شاخص کاسپی کره جنوبی نیز نزدیک به ۱۱ درصد سقوط کرد. در ژاپن نیز شاخص نیکی ۲۲۵ چهار درصد افت کرد و بازار سهام تایوان نیز بیش از چهار درصد کاهش یافت.

در آمریکا، اگرچه شاخص‌های داوجونز و اس‌اندپی ۵۰۰ رشد کردند، اما شاخص نزدک که سهم بالایی از شرکت‌های فناوری را در خود جای داده است، همچنان در محدوده منفی باقی ماند. شاخص نیمه‌رسانای فیلادلفیا نیز حدود ۴.۵ درصد کاهش یافت.

سرمایه‌گذاران اکنون علاوه بر نتایج مالی شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله مایکروسافت، متا، اپل، آمازون، سامسونگ و SK hynix، در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره هستند. هرچند انتظار غالب بازار بر ثابت ماندن نرخ بهره است، اما بخشی از معامله‌گران همچنان احتمال افزایش نرخ‌ها در ادامه سال را منتفی نمی‌دانند.

در اروپا، بازارهای سهام با حمایت از گزارش‌های مطلوب درآمد شرکت‌ها و کاهش قیمت نفت، معاملات روز را با رشد به پایان رساندند.

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