عراق قاچاقچی اخراجشده از استرالیا را به حبس ابد محکوم کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- دادگاهی در عراق امروز سهشنبه ۲۸ ژوئیه «کاظم حمد» را که به عنوان یکی از قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط با استرالیا شناخته میشود، به حبس ابد محکوم کرد.
مرکز ملی همکاری قضایی بینالمللی عراق (NCIJC) در بیانیهای اعلام کرد که دادگاه جنایی کرخ، حمد را به اتهام «قاچاق مواد مخدر» به حبس ابد محکوم کرده است.
بر اساس این بیانیه، دادگاه همچنین حکم به مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول وی مطابق با قانون صادر کرده است.
این مرکز اعلام کرد که حمد در سال ۲۰۲۳ از استرالیا به عراق اخراج شد و در ژانویه سال جاری، در پی درخواست رسمی مقامهای استرالیا، بازداشت شد.
به گفته مرکز ملی همکاری قضایی بینالمللی، حمد از جمله افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق و نهادهای قضایی بینالمللی بوده و متهم است مقادیر زیادی مواد مخدر را به عراق و استرالیا قاچاق کرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که او با شبکههای جرایم سازمانیافته فراملی مرتبط بوده؛ شبکههایی که در فعالیتهایی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی، قتل، آدمربایی، اخاذی و خشونت سازمانیافته نقش دارند.
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