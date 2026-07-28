نخستین دیدار نتانیاهو و ترامپ از زمان آغاز جنگ با ایران
اربیل (کوردستان۲۴)- بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، امروز سهشنبه ۲۸ ژوئیه، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ با ایران، در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دیدار خواهد کرد؛ دیداری که در حالی برگزار میشود که گزارشها از بروز اختلافات تاکتیکی میان دو رهبر در ماههای اخیر حکایت دارد.
با وجود برخی تنشها در روابط واشینگتن و تلآویو، هر دو طرف تلاش کردهاند این اختلافات را کماهمیت جلوه دهند. انتظار میرود جنگ با ایران و تحولات منطقهای محور اصلی گفتوگوهای دو طرف باشد. دولت آمریکا اعلام کرده است که همچنان به دنبال فراهم کردن فرصت برای ادامه مسیر دیپلماتیک و مذاکرات است.
این هشتمین دیدار نتانیاهو و ترامپ از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید و نخستین ملاقات حضوری آنها از زمان آغاز جنگ با ایران خواهد بود.
نتانیاهو پیش از ترک اسرائیل گفت: «این دیدار یک امتیاز بزرگ، اما در عین حال مسئولیتی بزرگ است.» او افزود: «درباره همه موضوعات مهم، به ویژه ایران، گفتوگو خواهیم کرد. هدف ما حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح در منطقه است.»
دفتر نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو پس از ورود به واشینگتن در مراسم شام یادبودی خصوصی به افتخار سناتور فقید لیندسی گراهام شرکت کرده و قرار است امروز سهشنبه نیز در مراسم یادبود دیگری به همین مناسبت حضور یابد.
روابط ترامپ و نتانیاهو در ماههای گذشته، به ویژه در جریان رایزنیها درباره آتشبس، با تنشهایی همراه بود و ترامپ در مقطعی اظهارات تندی علیه نخستوزیر اسرائیل مطرح کرد. با این حال، او بعداً نتانیاهو را «مردی بسیار سرسخت» توصیف کرد. نتانیاهو نیز اختلافات میان دو طرف را «تاکتیکی» خواند و تأکید کرد که دو کشور در اهداف کلی جنگ همسو هستند.
انتظار میرود دو رهبر همچنین درباره اجرای توافق مورد حمایت آمریکا میان اسرائیل و لبنان، که اجرای آن با چالشهایی روبهرو شده است، گفتوگو کنند. وضعیت غزه و تلاشهای متوقفشده برای آغاز روند بازسازی این منطقه نیز از دیگر محورهای احتمالی مذاکرات خواهد بود.
با گذشت نزدیک به سه سال از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، بحران انسانی در غزه همچنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل نیز به حملات خود علیه افرادی که آنها را نیروهای شبهنظامی میخواند، ادامه میدهد.
اختلاف بر سر تاکتیک، نه اهداف
یوناتان فریمن، کارشناس روابط بینالملل در دانشگاه عبری اورشلیم، معتقد است هدف اصلی این دیدار، ارسال این پیام است که روابط آمریکا و اسرائیل همچنان مستحکم است.
او به خبرگزاری فرانسه گفت: «هدف اصلی این است که به جهان، ایران، لبنان و دیگر بازیگران نشان داده شود که هیچ شکاف یا اختلاف اساسی میان ایالات متحده و اسرائیل وجود ندارد.»
به گفته فریمن، نقاط اشتراک ترامپ و نتانیاهو بیش از اختلافات آنهاست و اختلافهای موجود بیشتر به نحوه اجرا، زمانبندی و شدت اقدامات مربوط میشود، نه اهداف راهبردی.
وی همچنین پیشبینی کرد که ترامپ بیش از هر چیز بر ایران و گسترش «توافقنامههای ابراهیم» تمرکز خواهد کرد؛ توافقهایی که در دوره نخست ریاستجمهوری او با میانجیگری آمریکا به امضا رسید و به عادیسازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین و سپس مراکش انجامید.
در مقابل، برخی تحلیلگران بر این باورند که مذاکرات دو طرف ممکن است به آینده حضور نظامی اسرائیل در لبنان، سوریه و غزه نیز بپردازد.
سفر نتانیاهو در حالی انجام میشود که چند ماه تا انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده است. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد او در رقابتهای انتخاباتی با چالشهایی روبهروست و انتقادها از عملکرد دولتش، به ویژه در ارتباط با حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس که به آغاز جنگ غزه انجامید، همچنان ادامه دارد.
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