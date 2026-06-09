گفتوگوی میانفرهنگی؛ محور اصلی جشنواره «شال و شَپک»
اربیل (کوردستان۲۴)- شهر زاخو خود را برای میزبانی چهارمین دوره جشنواره سالانه «شال و شَپک» آماده میکند؛ رویدادی فرهنگی که با محوریت یکی از نمادهای برجسته پوشش سنتی کوردی، در روزهای ۱۰ و ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
این جشنواره دو روزه با هدف حفظ، معرفی و ترویج هویت فرهنگی کوردی، مجموعهای از برنامههای پژوهشی، هنری، موسیقایی و اجتماعی را در بر میگیرد و میزبان پژوهشگران، هنرمندان، نهادهای فرهنگی و بازدیدکنندگانی از سراسر کوردستان و دیگر کشورهای جهان خواهد بود.
نام جشنواره از لباس سنتی «شال و شَپک» گرفته شده است؛ پوششی که همچنان یکی از ماندگارترین نمادهای هویت کوردی به شمار میرود. این رویداد طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین گردهماییهای فرهنگی منطقه تبدیل شده و نقش مؤثری در برجستهسازی ارزش تاریخی و فرهنگی میراث کوردی ایفا کرده است.
گفتوگوی فرهنگی از محورهای اصلی جشنواره امسال خواهد بود. در آن نشستها و پنلهای تخصصی با حضور پژوهشگران و صاحبنظرانی از بخشهای مختلف کوردستان برگزار میشود و موضوعاتی مرتبط با فرهنگ، تاریخ و هویت کوردی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
حضور چهرههای علمی و فرهنگی از مناطق گوناگون، بازتابی از تلاش برگزارکنندگان برای تقویت پیوندهای فرهنگی فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی است.
در کنار برنامههای علمی، موسیقی و هنر نیز جایگاه ویژهای در جشنواره دارند. هنرمندانی از کوردستان و دیگر کشورهای منطقه با اجرای برنامهها و ارائه آثار هنری خود در این رویداد شرکت خواهند کرد؛ حضوری که بیانگر رویکرد جشنواره در تلفیق سنتهای بومی با تعاملات فرهنگی فراملی است.
برگزارکنندگان همچنین در نظر دارند علاوه بر معرفی لباس سنتی شال و شَپک، صنایع دستی، محصولات محلی و دیگر تولیدات بومی منطقه را نیز به نمایش بگذارند.
بازدیدکنندگان در این جشنواره فرصت خواهند داشت با ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و گردشگری منطقه آشنا شوند؛ اقدامی که میتواند به حمایت از صنعتگران محلی و تقویت جایگاه زاخو به عنوان یکی از مقاصد مهم فرهنگی و گردشگری اقلیم کوردستان کمک کند.
زاخو در سالهای اخیر بهتدریج به یکی از مراکز مهم فعالیتهای فرهنگی در اقلیم کوردستان تبدیل شده است. گسترش و استقبال روزافزون از جشنواره شال و شَپک نیز نشاندهنده افزایش توجه به حفظ سنتهای کوردی و معرفی آنها به مخاطبان گستردهتر است.
این جشنواره با تلفیق پژوهشهای دانشگاهی، موسیقی سنتی، هنرهای فولکلور و مشارکت اجتماعی، میکوشد میراث فرهنگی کوردی را نه صرفاً به عنوان یادگاری از گذشته، بلکه به عنوان بخشی زنده، پویا و در حال تحول از جامعه امروز حفظ و تقویت کند.
چهارمین جشنواره سالانه شال و شَپک، افزون بر بزرگداشت سنتهای کوردی، بستری برای گفتوگوی میانفرهنگی و تبادل تجربه میان هنرمندان، پژوهشگران و علاقهمندان فرهنگ خواهد بود و نقش زاخو را به عنوان یکی از مراکز فرهنگی پیشرو در منطقه بیش از پیش پررنگ خواهد کرد.
ب.ن