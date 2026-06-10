هشدار دبیرکل سازمان ملل نسبت به وقوع جنگ فراگیر در منطقه

آنتونیو گوترش بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری در غزه و احترام به حاکمیت ملی لبنان تأکید کرد

56 دقیقه پیش

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵)، در یک نشست خبری نسبت به احتمال وقوع یک درگیری گسترده و فراگیر در منطقه هشدار داد. وی تصریح کرد که ملت‌های منطقه بهای سنگینی برای این تنش‌های مداوم می‌پردازند؛ بحرانی که پیامدهای آن تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت لبنان، از تمامی طرف‌های درگیر خواست تا برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک تلاش کنند؛ توافقی که در آن به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان به‌طور کامل احترام گذاشته شود.

آنتونیو گوترش در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نوار غزه پرداخت و خواستار اجرای فوری و کامل تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس شد. وی با تأکید بر ضرورت رفع تمامی موانع موجود در مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه، خاطرنشان کرد: "غزه بخش جدایی‌ناپذیری از دولت فلسطین است و باید به همین صورت باقی بماند."

دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش‌های رسیده از کرانه‌ی باختری را نگران‌کننده خواند و به افزایش خشونت‌های شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها، از جمله تخریب خانه‌ها، مصادره‌ی زمین‌ها و گسترش شهرک‌سازی‌ها اشاره کرد. وی افزود که روند آوارگی و کوچ اجباری فلسطینی‌ها به سطحی رسیده است که از سال ۱۹۶۷ میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده است.

این اظهارات آنتونیو گوترش در حالی مطرح می‌شود که با وجود برقراری آتش‌بس میان ایالات متحده‌ی آمریکا و ایران از یک سو، و اسرائیل و لبنان از سوی دیگر، تنش‌ها و درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه دارد. هم‌زمان، وضعیت کلی منطقه و به‌ویژه مسیر راهبردی تنگه‌ی هرمز در وضعیت نامشخصی قرار دارد که تأثیرات منفی آن بر بازارهای جهانی روزبه‌روز در حال افزایش است.