قیمت نفت در پی اعلام بسته شدن تنگه هرمز افزایش یافت

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اربیل (کوردستان۲۴)- تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا، اسرائیل و ایران، به‌ویژه پس از اعلام بسته شدن تنگه هرمز از سوی تهران، موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

ایران امروز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن، اعلام کرد تنگه هرمز را، که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت و گاز جهان به شمار می‌رود، به روی نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خواهد بست. این تصمیم پس از دور تازه حملات آمریکا به اهدافی در ایران اتخاذ شد.

هم‌زمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد که حملات نظامی ادامه خواهد یافت، مگر آنکه توافقی جدید برای پایان درگیری‌ها حاصل شود.

در واکنش به این تحولات، بهای نفت خام برنت ۱.۵۹ درصد افزایش یافت و به ۹۴.۵۸ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز پس از جهشی بیش از سه دلار در جریان معاملات، با رشد ۱.۹۰ درصدی در سطح ۹۱.۷۴ دلار در هر بشکه معامله شد.

فرماندهی نظامی ایران اعلام کرد تنگه هرمز به روی نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری بسته شده و هرگونه تلاش برای عبور از این آبراه با واکنش نظامی روبه‌رو خواهد شد. در مقابل، ارتش آمریکا تأکید کرد که کشتی‌های تجاری همچنان در هر دو مسیر از تنگه عبور می‌کنند و تاکنون هیچ شناور نظامی آمریکایی هدف حمله قرار نگرفته است.

نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت، عامل اصلی رشد قیمت‌ها عنوان شده است. این نگرانی‌ها در شرایطی افزایش یافته که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۷.۲ میلیون بشکه کاهش یافته؛ رقمی که حدود چهار میلیون بشکه بیشتر از پیش‌بینی بازارها بوده است.

بر اساس داده‌های موجود، از پایان ماه فوریه تاکنون ذخایر نفتی آمریکا، شامل ذخایر راهبردی، حدود ۷۹ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ روندی که تا حدی به تلاش برای جبران کمبودهای ناشی از اختلال در حمل‌ونقل انرژی از مسیر تنگه هرمز نسبت داده می‌شود.

در همین حال، نتایج یک نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد تولید نفت اوپک در ماه مه به دلیل کاهش صادرات ایران و اختلال در حمل‌ونقل نفت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه گذشته رسیده است.

ب.ن