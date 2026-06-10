ترامپ ایران را به طولانی کردن روند مذاکرات متهم کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- ایالات متحده امروز پنجشنبه ۱۱ ژوئن حملات تازهای را علیه ایران انجام داد؛ اقدامی که با واکنش متقابل تهران همراه شد و تنشها را در منطقه بیش از پیش افزایش داد. همزمان، رئیسجمهور آمریکا ایران را به طولانی کردن روند مذاکرات برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ سهماهه متهم کرد.
در دومین روز متوالی درگیریهای متقابل، ایران اهدافی مرتبط با نیروهای آمریکایی در حوزه خلیج را هدف قرار داد؛ رخدادی که بار دیگر موجب افزایش قیمت جهانی نفت شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که پیشتر بارها از نزدیک بودن توافق با تهران سخن گفته بود، روز چهارشنبه اعلام کرد ایران همچنان «آمریکا را دستکم میگیرد» و اکنون «باید بهای این رفتار را بپردازد.»
ساعاتی بعد، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای این کشور در ساعت ۵:۱۵ عصر چهارشنبه به وقت واشینگتن، در واکنش به آنچه «اقدامات تهاجمی و مستمر ایران» توصیف شد، حملات جدیدی را آغاز کردهاند.
رسانههای ایرانی از وقوع چندین انفجار در مناطق جنوبی کشور، از جمله بندرعباس، قشم و میناب خبر دادند. همچنین گزارشهایی درباره اصابت موشک در مناطق کرگان و سیریک منتشر شد.
سنتکام در ادامه اعلام کرد عملیات خود علیه «سامانههای نظارتی، ارتباطی و پدافند هوایی ایران» را به پایان رسانده است. به گفته این فرماندهی، نیروهای آمریکایی از مهمات هدایتشونده دقیق علیه اهدافی استفاده کردهاند که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتیهای تجاری در منطقه محسوب میشدند.
این تحولات در حالی رخ داد که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، تأکید کرد واشینگتن در صورت لزوم آماده استفاده از قدرت نظامی برای تحقق اهداف خود است.
در واکنش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد اهداف آمریکایی در کویت و بحرین را مورد حمله قرار داده و پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این ادعا را منتشر کرد.
برخی رسانههای ایرانی همچنین گزارش دادند که حملات پهپادی علیه تأسیسات ارتباطی و راداری مرتبط با ناوگان پنجم آمریکا در بحرین انجام شده است.
در پی این تحولات، وزارت کشور بحرین هشدار حمله هوایی صادر کرد و از شهروندان خواست به پناهگاهها و مکانهای امن مراجعه کنند. کویت نیز بهطور موقت حریم هوایی خود را بست و اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور برای مقابله با اهداف متخاصم فعال شدهاند.
همزمان، ایران هشدارهای خود درباره تنگه هرمز را تشدید کرد؛ آبراهی راهبردی که بخش مهمی از تجارت جهانی نفت و گاز از آن عبور میکند. برخی مقامهای نظامی ایران تهدید کردند در صورت ادامه تنشها، امنیت این مسیر دریایی به خطر خواهد افتاد.
در حالی که برخی رسانههای ایرانی از محدود شدن یا توقف تردد در تنگه هرمز خبر دادند، سنتکام این ادعا را رد کرد و اعلام داشت کشتیهای تجاری همچنان در این آبراه در حال تردد هستند.
ترامپ نیز مدعی شد ارتش آمریکا نقش مهمی در حفظ جریان انتقال نفت از طریق این گذرگاه راهبردی ایفا کرده است.
پیشتر شبکه فاکس نیوز گزارش داده بود که ترامپ ادعا کرده مقامهای ایرانی همزمان با آغاز حملات آمریکا مستقیماً با او تماس گرفتهاند؛ ادعایی که از سوی مقامهای ایرانی رد شد.
به گزارش این شبکه، رئیسجمهور آمریکا همچنین هشدار داده است که در صورت نپذیرفتن شرایط واشینگتن از سوی تهران، حملات بیشتری در راه خواهد بود.
«پیام واشینگتن شفاف و قاطع خواهد بود»
این دومین روز پیاپی حملات آمریکا علیه ایران بود. به گفته مقامهای آمریکایی، این عملیاتها در ادامه تنشهایی انجام شده که از جمله با سرنگونی یک بالگرد آمریکایی توسط ایران تشدید شده بود.
ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «دیروز ضربه سنگینی به آنها وارد کردیم و امروز نیز چنین خواهیم کرد. ما به توافق بسیار نزدیک بودیم، اما آنها همچنان روند مذاکرات را دشوار میکنند.»
هگست نیز هشدار داد که عملیات نظامی ممکن است در روزهای آینده ادامه یابد و تأکید کرد پیام واشینگتن «شفاف و قاطع» خواهد بود.
افزایش تنشها با واکنشهای بینالمللی همراه شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به خطر گسترش درگیریها و بازگشت به یک جنگ تمامعیار هشدار داد.
در مقابل، امیر سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، تأکید کرد که هیچ توافق پایداری از طریق تهدید، ارعاب یا استفاده از زور حاصل نخواهد شد.
با وجود تشدید درگیریها، تلاشهای دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. منابع آگاه اعلام کردهاند که مذاکرهکنندگان قطری برای کاهش اختلافات و احیای روند گفتوگوها به تهران سفر کردهاند.
این جنگ که از ماه فوریه آغاز شده، موازنه ژئوپلیتیکی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده و موجب نوسانات شدید در بازارهای جهانی شده است. در همین راستا، بازارهای سهام با افت مواجه شدند و قیمت نفت نیز برای دومین روز متوالی افزایش یافت.
ایران همچنین تأکید کرده است که هر توافق احتمالی برای پایان درگیریها باید شامل برقراری آتشبس در لبنان نیز باشد؛ کشوری که پس از تشدید تنشها میان حزبالله و اسرائیل به یکی از کانونهای بحران تبدیل شده است.
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