کشته شدن سه ملوان هندی پس از حمله آمریکا به یک نفتکش در عمان
اربیل (کوردستان۲۴)- سارباناندا سونووال، وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراههای هند، امروز پنجشنبه ۱۱ ژوئن، اعلام کرد سه ملوان هندی که پس از حمله آمریکا به یک نفتکش در خلیج عمان مفقود شده بودند، جان باختهاند.
ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای این کشور در یک عملیات «دقیق» این نفتکش را هدف قرار دادهاند؛ کشتیای که به گفته واشینگتن از دستورات تبعیت نکرده و محمولهای از نفت ایران را حمل میکرد.
همزمان، منابع هندی به خبرگزاری رویترز گفتند دهلینو در واکنش به این حمله و پس از آنچه «اعتراض شدید» توصیف شده، معاون سفیر آمریکا را احضار کرده است.
رویترز/ب.ن